Enrique Riquelme, empresário espanhol que perdeu as eleições para a presidência do Real Madrid em junho passado, provocou um clima de expectativa entre os torcedores do clube ao anunciar sua intenção de divulgar um comunicado importante por meio de sua conta oficial no Instagram, sem revelar o teor de seu conteúdo.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, Riquelme publicou, por meio da conta oficial de sua campanha "Legado e Futuro", uma mensagem na qual anunciou que faltava apenas um dia para a revelação de novidades, o que abriu espaço para especulações a respeito do conteúdo do anúncio aguardado e sua relação com o futuro de suas movimentações dentro do clube.

Apesar de ter perdido a corrida pela presidência, o empresário natural de Alicante não se afastou do cenário madrilenho, pois continuou aparecendo entre os torcedores do Real Madrid, paralelamente à gestão de suas atividades comerciais, que se concentram na América do Sul.

Riquelme mantém sua presença no entorno do clube por meio de suas visitas ao estádio Santiago Bernabéu na condição de torcedor, em um momento em que suas movimentações indicam seu desejo de manter o contato com a base de torcedores, o que pode servir às suas ambições futuras.

A natureza do comunicado aguardado ainda não está clara, e Riquelme tampouco anunciou se ele inclui uma nova iniciativa voltada aos torcedores do Real Madrid ou um passo que prepare o terreno para um possível retorno à corrida pela presidência do clube no futuro.