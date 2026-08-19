A conta da estreia no Campeonato: golpe duplo para o Al-Nassr

O Al-Nassr sofreu um golpe duplo antes de sua próxima partida na Saudi Pro League, depois que os exames médicos revelaram lesões dos jogadores Mohamed Maran e Saad Al-Nasser.
A ausência da dupla dos treinos foi confirmada em graus variados, num momento em que o "Al-Alami" se prepara para dar continuidade à campanha de defesa de seu título.
Os resultados dos exames de imagem mostraram que Maran sofre de uma ruptura no músculo posterior, o que o obriga a se afastar dos treinos e das corridas por um período de até 6 semanas, de acordo com o que confirmou o jornal saudita Arriyadiyah .
Também revelaram que Al-Nasser sofreu uma contusão na articulação do pé, que o afastará do treino por uma semana.
Al-Nasser sofreu a lesão durante o confronto com o Al-Fateh, disputado no sábado, na rodada de abertura do campeonato, quando o australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, foi obrigado a substituí-lo aos 18 minutos, depois que ele sentiu dores na articulação do pé.
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Dessa forma, Al-Nasser desfalca a partida contra o Al-Riyadh, marcada para a próxima sexta-feira, enquanto Maran sofreu a lesão ao entrar em campo no lugar de Abdullah Al-Hamdan aos 77 minutos da mesma partida.
O Al-Nassr retoma sua preparação para a próxima partida depois que os jogadores que atuaram como titulares no confronto contra o Al-Diriyah passaram por treinos regenerativos, na quarta-feira.
Espera-se que Postecoglou comece o trabalho técnico direto em preparação para o confronto contra o Al-Riyadh, marcado para começar às 21h de sexta-feira (horário de Meca), no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Faisal bin Fahd, em Riade, pela segunda rodada da Saudi Pro League.
O Al-Nassr havia iniciado sua caminhada no campeonato com uma vitória tranquila sobre o Al-Fateh por três gols a zero, antes de reforçar sua largada com a classificação às oitavas de final da Copa do Rei, depois de superar o Al-Diriyah por quatro gols a um.