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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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A confiança máxima do Egito em Hamza Abdel Karim: mensagem forte de Ali Maher

Barcelona
Egito x Malawi
Egito
Malawi
Africa Cup of Nations Qualification
H. Abdelkarim
Espanha
Egito
Malaui

Como Ali Maher vai lidar com ele?

Hamza Abdel Karim, jovem atacante do Barcelona, recebeu a convocação para se juntar às fileiras da seleção egípcia durante a data Fifa de novembro, depois de ser escolhido por Ali Maher, o novo treinador do Egito, entre uma lista de 26 jogadores para os dois confrontos contra o Malawi nas eliminatórias classificatórias para a Copa Africana de Nações 2027.

O jornal espanhol "Sport" noticiou que a convocação de Abdel Karim reflete o desejo de Ali Maher de contar com o jovem atacante, já que o incluiu em sua primeira lista após assumir o comando no lugar de Hossam Hassan, em um passo que representa o início de uma nova fase para o jogador com a seleção egípcia.

A seleção egípcia disputará seu primeiro confronto diante do Malawi na próxima sexta-feira, no Cairo, antes de o duelo entre as duas seleções se repetir na terça-feira, dia 17 do mesmo mês, em Lilongwe, capital do Malawi, pelas eliminatórias continentais.

A convocação representa uma nova oportunidade para Hamza Abdel Karim reforçar sua presença internacional e adquirir mais experiência, especialmente por participar da concentração ao lado de um grupo dos principais craques do futebol egípcio, encabeçados por Mohamed Salah e Omar Marmoush.

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Apesar de não haver uma experiência de trabalho anterior que una Ali Maher ao jovem atacante, a decisão de incluí-lo em sua primeira lista reflete o desejo do treinador de lhe dar uma oportunidade dentro de seus planos para a próxima fase, ainda que não esteja claro qual será o papel que ele desempenhará nas duas partidas.

A seleção egípcia lidera atualmente o Grupo 2 com 4 pontos e busca aproveitar os dois confrontos contra o Malawi para reforçar sua posição na tabela de classificação e dar mais um passo rumo à classificação para a Copa Africana de Nações 2027.

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