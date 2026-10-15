O Comitê Organizador Local da Copa da Ásia de 2027 divulgou um comunicado no qual confirmou a continuidade dos preparativos para receber o torneio.

A Arábia Saudita sediará as finais da Copa da Ásia no período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro.

O Comitê Organizador Local afirmou, em comunicado publicado em sua conta na rede X: "O Comitê Organizador Local da Copa da Ásia de 2027 confirma a continuidade de seus preparativos para receber o torneio, previsto para ser realizado no período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro de 2027, em coordenação permanente com a Confederação Asiática de Futebol e as entidades relacionadas".

O comitê esclareceu que os preparativos seguem em diversos aspectos organizacionais e operacionais, conforme o cronograma aprovado, incluindo a prontidão das instalações, das estruturas e dos serviços associados, no âmbito dos esforços voltados a oferecer uma experiência completa às seleções participantes, aos torcedores e aos meios de comunicação de todo o continente.

O Comitê Organizador Local renovou seu compromisso de continuar o trabalho e de disponibilizar os recursos necessários para o sucesso do evento continental, entregando um torneio à altura da posição da Arábia Saudita, levando em consideração os desdobramentos relacionados à competição e de modo a criar as condições adequadas para o seu êxito.

A agência France 24 havia publicado declarações do xeque Salman bin Ibrahim, presidente da Confederação Asiática de Futebol, no qual afirmou que o adiamento da Copa da Ásia de 2027 na Arábia Saudita segue sendo uma opção sobre a mesa, caso as circunstâncias assim exijam.

Ele disse: "A Confederação Asiática não tem pressa para definir a decisão. Podemos esperar até o fim de novembro, já que os preparativos para o torneio seguem atualmente conforme o cronograma previsto".