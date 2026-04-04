Reportagens da mídia revelaram o que está acontecendo dentro da diretoria do clube Al-Ittihad de Jeddah em relação ao futuro do português Sérgio Conceição, técnico da equipe, cuja saída tem sido especulada para o próximo período.

Conselho tem sido alvo de críticas severas nos últimos tempos, além de constantes pedidos para que deixe o cargo, especialmente após a eliminação nas semifinais da Copa do Guardião das Duas Santas Mesquitas, com a derrota para o Al-Khulud nos pênaltis.

O jornalista Hattan Al-Najjar afirmou no programa “Nadina”: “O futuro de Conceição já está decidido dentro do Al-Ittihad, pois o técnico português não continuará após o término da temporada atual”.

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Ele acrescentou: “Conselho não continuará mesmo que conquiste a Liga dos Campeões da Ásia, pois a diretoria tomou sua decisão final sobre o assunto”.

E continuou: “O último comunicado divulgado pela diretoria do clube foi apenas para acalmar os ânimos, e Conceição vai se despedir após o fim da temporada atual”.

E concluiu: “O técnico chegou a um impasse com a diretoria, e sua relação com os jogadores no vestiário é ruim”.

Vale lembrar que o Al-Ittihad conquistou uma vitória difícil sobre o Al-Hazm, ontem, sexta-feira, por 1 a 0, na 27ª rodada da Liga Roshen.