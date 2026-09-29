O australiano Graham Arnold, treinador da seleção do Iraque, pediu que se recorra aos regulamentos da Federação Internacional de Futebol para definir o segundo classificado às semifinais da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", ao lado da Arábia Saudita.

A seleção saudita venceu a do Iraque pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na terceira e última rodada da fase de grupos do torneio do Golfo, classificando-se na liderança do Grupo 1 com 9 pontos.

No mesmo horário, a seleção de Omã conquistou uma vitória emocionante, ao reverter a desvantagem diante do Kuwait de um gol a zero para uma vitória por 3 a 1, nos minutos finais da partida.

A Federação da Copa do Golfo de Futebol realizou um sorteio em um dos hotéis da cidade de Jidá, para definir o segundo classificado do Grupo 1 às semifinais do torneio do Golfo, ao lado da Arábia Saudita, entre as seleções do Iraque e de Omã, após ficarem empatadas em tudo.

O sorteio resultou na classificação da seleção de Omã às semifinais, tornando-se a segunda classificada do grupo atrás da seleção saudita, que ficou na liderança do grupo com aproveitamento total (9 pontos).

Arnold manifestou sua contrariedade quanto a essa questão, em declarações na coletiva de imprensa após a partida contra a Arábia Saudita, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat", em que disse: "Precisamos recorrer aos regulamentos da Fifa".

E esclareceu: "Nosso nível é superior ao de Omã, e nosso ranking é superior ao deles, e se quisermos ser justos, precisamos seguir as regras. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acredito que não seria justo não nos classificarmos".

As seleções do Iraque e de Omã obtiveram 4 pontos, tendo empatado na primeira partida por 1 a 1, cada uma marcou 4 gols e sofreu 5, além disso cada uma recebeu 8 cartões amarelos, sem a presença de nenhum cartão vermelho.

Já no que diz respeito ao ranking mensal da Federação Internacional de Futebol, a seleção do Iraque ocupa a 63ª posição no mundo e a oitava na Ásia, à frente da seleção de Omã, que ocupa a 80ª posição no mundo e a décima primeira no continente asiático.