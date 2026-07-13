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A CAS põe fim à polêmica sobre a decisão final no caso da final entre Marrocos e Senegal

Senegal x Marrocos
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Africa Cup of Nations
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O Tribunal Arbitral do Esporte se pronuncia sobre os rumores recentes

O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) pôs fim aos inúmeros rumores que circularam nas redes sociais durante vários dias sobre a final da Copa Africana das Nações de 2025, no Marrocos.

De acordo com a rede francesa “Foot Mercato”, citando o canal senegalês RTS, o tribunal negou, em comunicado oficial, ter proferido qualquer decisão a favor do Senegal em relação à final da Copa Africana das Nações de 2025 contra o Marrocos, confirmando que os procedimentos ainda estão em andamento e que nenhuma decisão foi proferida até o momento.

Este esclarecimento põe fim às alegações falsas e às informações enganosas que se espalharam durante o fim de semana, que davam a entender que havia sido proferida uma decisão definitiva a favor do Senegal.

No comunicado, o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) exorta o público a não se basear em documentos não oficiais que circulam na internet e reitera que o caso ainda está em análise, antes que a decisão seja anunciada da forma prevista.

Nos últimos dias, circularam rumores de que o Tribunal Arbitral do Esporte teria reconhecido o direito da seleção do Senegal de conquistar o título da Copa Africana das Nações de 2025 em detrimento do Marrocos, antes que tal informação fosse negada de forma categórica.

A seleção do Senegal havia vencido o Marrocos por 1 a 0 na final da Copa Africana das Nações de 2025, em janeiro passado, mas a Confederação Africana de Futebol (CAF) voltou atrás dois meses depois e retirou o título da Senegal, concedendo-o ao Marrocos, alegando que os jogadores dos Leões da Teranga se retiraram de campo por alguns minutos no final do tempo regulamentar, devido à marcação de um pênalti a favor dos Leões do Atlante.

A Federação Senegalesa apresentou uma reclamação ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) para recuperar o título, mas ainda não houve uma decisão oficial sobre o caso.




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