O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, voltou a marcar, após anotar um gol polêmico na partida contra o Al-Faisaly pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Nassr visitou o Al-Faisaly, nesta sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, pela décima primeira rodada da Liga Roshn.

Aos 49 minutos de jogo, Ronaldo marcou o segundo gol do Al-Nassr, ao converter uma bola cruzada enviada por seu compatriota João Félix em uma cobrança de falta, mandando-a para dentro das redes de cabeça.

De início, o árbitro recorreu ao VAR para confirmar a validade do gol, em meio aos protestos dos jogadores do Al-Nassr, mas acabou por validá-lo ao final, depois de confirmar que Ronaldo não estava em posição de impedimento.

A polêmica não parou por aí, já que alguns usuários das redes sociais consideraram que o gol havia sido marcado pelo zagueiro do Al-Faisaly contra as próprias redes, e não pelo astro português.

No entanto, o site oficial da Liga Roshn Saudita creditou o gol efetivamente a Ronaldo, encerrando a polêmica.

Segundo a rede de estatísticas "Opta", o Al-Faisaly tornou-se a 25ª equipe a sofrer um gol do "míssil da Madeira" na história de suas participações na Liga Roshn, superando Nasser Al-Shamrani, lenda do Al-Hilal, que marcou contra 24 equipes.

Ronaldo ficou perto de alcançar o recorde registrado em nome de Salem Al-Dawsari e do sírio Omar Al-Soma, que já marcaram contra as redes de 27 equipes, além do marroquino Abderrazak Hamdallah, que balançou as redes de 26 equipes.

Vale lembrar que este foi o gol de número 982 na carreira de Ronaldo, deixando-o a apenas 18 gols de se tornar o primeiro jogador a atingir a marca dos 1.000 gols na história do futebol.