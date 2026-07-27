O futuro do alemão Matthias Jaissle no Al-Ahli saudita entrou numa nova fase, depois de meses de incerteza e especulação, uma vez que tudo indica que os próximos dias poderão trazer a tão aguardada decisão sobre a continuidade ou a saída do treinador, num contexto em que a direção pretende encerrar o dossiê antes do início da nova temporada.

Desde o fim da temporada passada, o contrato de Jaissle transformou-se num dos dossiês mais complexos no seio do Al-Ahli, não por causa de um desacordo salarial, mas devido a algumas cláusulas contratuais, sobretudo as cláusulas penais, que o treinador considera não garantirem o equilíbrio entre as duas partes, ao passo que a direção mantém a sua posição para preservar os direitos do clube.

Durante o estágio de preparação realizado em Portugal, uma delegação da direção executiva tentou aproveitar a sua presença junto da equipa para chegar a um acordo com o treinador alemão, mas Jaissle recusou entrar em quaisquer negociações, preferindo adiar a conversa sobre o seu futuro para depois do fim do período de preparação, para não dispersar a sua concentração nem a dos jogadores.

Segundo fontes do jornalista Mohammed Al-Bukairy, esta posição não significa fechar a porta à renovação, muito pelo contrário, já que Jaissle aceitou realizar uma reunião com a direção executiva após o regresso da equipa a Jidá, o que dá ao Al-Ahli um novo raio de esperança para reanimar as negociações e chegar a um acordo que satisfaça todas as partes.

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A reunião prevista reveste-se de grande importância para ambas as partes, pois a direção deseja assegurar a continuidade do treinador que conseguiu levar a equipa de volta aos pódios continentais, enquanto Jaissle pretende obter um contrato que lhe proporcione estabilidade e total confiança no projeto, longe de quaisquer cláusulas que possam limitar o seu futuro.

Caso a reunião consiga aproximar posições, o Al-Ahli garantirá a estabilidade técnica de forma antecipada, antes do início da temporada; já se os desacordos persistirem, o dossiê da saída de Jaissle poderá regressar em força à ribalta, sobretudo perante o crescente interesse europeu em contar com os seus serviços, o que torna os próximos dias decisivos para traçar o futuro de um dos treinadores mais importantes da Liga Roshn saudita.

Recorde-se que o nome de Jaissle foi associado ao comando técnico de vários clubes europeus desde o fim da temporada passada, após ter conquistado o título da Liga dos Campeões da AFC pela segunda vez consecutiva.