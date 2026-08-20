Ressurgiram as críticas contundentes ao francês Karim Benzema, atacante do Al-Hilal, após a vitória do "Za'eem" sobre o Al-Fayha por 3 a 0, na noite de quinta-feira, pela segunda rodada da Liga Roshan Saudita, depois de o jogador apresentar uma atuação que não agradou à torcida, apesar de o time ter conquistado os três pontos.

Benzema foi titular diante do Al-Fayha, mas não conseguiu deixar sua marca ofensiva de forma clara, o que mantém os pontos de interrogação sobre seu desempenho no Al-Hilal, especialmente por ter sido sua terceira aparição consecutiva em diferentes competições sem apresentar o acréscimo esperado dele.

E, embora o Al-Hilal tenha conseguido a segunda vitória consecutiva na Liga Roshan e elevado sua pontuação para 6 pontos, o nível de Benzema seguiu sendo tema de amplo debate entre os torcedores, que consideram que o time precisa de uma contribuição maior de seu atacante francês nas partidas, seja na hora de marcar ou de criar perigo.

A torcida deflagra uma revolta contra Benzema

Através da plataforma "X", cresceram as cobranças da torcida do Al-Hilal pela saída de Benzema do elenco, com fortes críticas dirigidas ao atacante francês, já que alguns torcedores consideram que o jogador não é mais capaz de oferecer o acréscimo necessário, e que sua permanência pode representar um fardo para o projeto técnico do time.

Alguns seguidores chegaram a afirmar que Benzema não trará nada de novo no período que se aproxima, e cobraram da comissão técnica comandada pelo italiano Simone Inzaghi uma decisão clara a seu respeito, diante da persistente insatisfação com seu nível desde o início da temporada.

A sensibilidade da situação para Benzema aumenta com o alto patamar de expectativas associado a seu nome, pois ele é uma estrela mundial com uma longa história e, por isso, a torcida não se contenta apenas com sua participação, mas espera atuações ofensivas decisivas que ajudem o Al-Hilal a brigar por todos os títulos.

Al-Shanif aumenta a incerteza sobre o futuro de Benzema

As críticas não se limitaram à torcida do Al-Hilal, mas se estenderam à imprensa esportiva, já que o jornalista Khaled Al-Shanif falou sobre a situação de Benzema durante sua participação no programa "Doreena Ghair", e apresentou uma leitura que provocou ainda mais polêmica sobre a concentração do jogador no momento atual.

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Al-Shanif afirmou: "A cabeça de Benzema está fora de campo", em referência a que o atacante francês talvez não esteja presente com a concentração total exigida dentro das partidas, o que pode explicar, em sua visão, a queda em seu rendimento técnico e o fato de não aparecer da forma esperada.

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Essas críticas colocam Benzema diante de um teste real nas próximas partidas, especialmente porque o Al-Hilal iniciou a temporada de forma sólida em termos de resultados, mas a persistência dos pontos de interrogação sobre seu principal atacante pode se transformar em um caso ainda mais complexo à medida que o nível da competição aumenta.

Por fim, Benzema tem a chance de responder dentro de campo, mas o começo atual não esteve à altura das expectativas da torcida do Al-Hilal, que quer ver o jogador contratado pelo clube para fazer a diferença, enquanto permanece a pergunta mais importante: o atacante francês recuperará seu nível rapidamente, ou continuarão as pressões pela sua saída do "Za'eem"?