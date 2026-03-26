Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Vicario Dimarco Esposito Italia Irlanda del Nord esultanza tv 2026 16.9Rai Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

A Bósnia vence, e os Azzurri comemoram: Dimarco e Pio Esposito comemoram após o pênalti decisivo, e as imagens viralizam

Itália
Eliminatórias Europeias
Bósnia e Herzegovina
Bósnia e Herzegovina x Itália
Itália x Irlanda do Norte
Irlanda do Norte

A comemoração dos Azzurri transmitida pela RAI.

A Itália enfrentará a Bósnia-Herzegovina na final da repescagem para tentar garantir sua vaga na próxima Copa do Mundo, com a cidade de Zenica sendo o palco do último confronto.


Os jogadores da Seleção italiana também assistiram à série de pênaltis no Cardiff City Stadium entre o País de Gales e a Bósnia, em um camarote da New Balance Arena.



Eliminatórias Europeias
Bósnia e Herzegovina crest
Bósnia e Herzegovina
BIH
Itália crest
Itália
ITÁ

As imagens da RAI mostraram a comemoração de alguns jogadores da Azzurra pela vitória da Bósnia, entre eles Federico Dimarco, Pio Esposito e Guglielmo Vicario.


Publicidade