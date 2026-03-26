A Bósnia vence, e os Azzurri comemoram: Dimarco e Pio Esposito comemoram após o pênalti decisivo, e as imagens viralizam

A Itália enfrentará a Bósnia-Herzegovina na final da repescagem para tentar garantir sua vaga na próxima Copa do Mundo, com a cidade de Zenica sendo o palco do último confronto.





Os jogadores da Seleção italiana também assistiram à série de pênaltis no Cardiff City Stadium entre o País de Gales e a Bósnia, em um camarote da New Balance Arena.









As imagens da RAI mostraram a comemoração de alguns jogadores da Azzurra pela vitória da Bósnia, entre eles Federico Dimarco, Pio Esposito e Guglielmo Vicario.



