À beira do abismo... O Real Madrid discute a rescisão do contrato de seu astro

O futuro do astro do Real Madrid está mais incerto do que nunca, depois que reportagens da imprensa espanhola revelaram que o clube está avaliando uma opção excepcional para se desfazer dele durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, a diretoria do Real Madrid não vê mais um lugar claro para o francês Ferland Mendy no novo projeto liderado por José Mourinho, especialmente com o clube prestes a fechar contrato com Marc Cucurella, o que aumenta a concorrência na posição de lateral-esquerdo.

O clube real se vê diante de um verdadeiro dilema, já que é difícil negociar o jogador devido ao seu longo histórico de lesões, o que levou os dirigentes a discutirem a possibilidade de rescisão de contrato por mútuo acordo, à semelhança do que ocorreu anteriormente com o astro belga Eden Hazard.

O jornal destacou que Mendy se tornou um fardo esportivo e financeiro dentro do Real Madrid, após sofrer 24 lesões desde que se juntou ao time, enquanto atualmente continua se recuperando de uma lesão grave pela qual foi submetido a uma cirurgia em maio passado.

Espera-se que a ausência do jogador francês se estenda até pelo menos novembro, o que torna a ideia de vendê-lo praticamente impossível durante a atual janela de transferências.

A diretoria do Real Madrid considera que rescindir o contrato antecipadamente pode ser a solução mais realista, a fim de se livrar de parte do alto salário do jogador e aliviar os encargos financeiros decorrentes de novas contratações.

Mendy recebe um salário elevado, o que representa um custo anual significativo para as finanças do clube, em um momento em que o Real Madrid busca reestruturar seu elenco e abrir espaço para as contratações previstas.

O jornal “AS” confirmou que o clube planeja uma ampla onda de saídas neste verão, após o número de jogadores no elenco ter aumentado significativamente com a aproximação de várias novas contratações, o que coloca alguns dos nomes atuais em risco de deixar o “Santiago Bernabéu”.

Embora a decisão final ainda não tenha sido tomada, o simples fato de se cogitar a rescisão do contrato de Mendy reflete o quanto a importância do jogador diminuiu nos planos do Real Madrid, depois de ter sido, há alguns anos, uma das peças fundamentais do elenco.

Leia também:

Opinião do árbitro... O Egito mereceu um pênalti contra a Bélgica?

