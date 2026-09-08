A revista France Football, em parceria com a União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), anunciou nesta terça-feira a lista oficial dos indicados ao prêmio Bola de Ouro (Ballon d'Or) de 2026, considerado o prêmio mais importante e valioso do mundo do futebol, após uma temporada excepcional marcada por uma disputa acirrada entre os astros do esporte nos âmbitos coletivo e individual.

No entanto, o anúncio trouxe ao mesmo tempo uma série de surpresas gritantes que geraram polêmica, a começar pela ausência do brasileiro Raphinha na lista de indicados ao prêmio de melhor jogador, apesar de sua atuação de destaque com o Barcelona, além de seus companheiros espanhóis Pedri e Dani Olmo. Some-se a isso a maior surpresa na categoria feminina, com a exclusão da espanhola Aitana Bonmatí, vencedora da Bola de Ouro nas três últimas edições, da lista de indicadas ao prêmio de melhor jogadora.

A lista de melhor treinador também trouxe outra surpresa, representada pela ausência de Hansi Flick, treinador do Barcelona, da disputa pelo prêmio, ao mesmo tempo em que as listas revelaram uma forte briga nas diversas categorias antes da cerimônia de premiação, marcada para acontecer em Londres no dia 26 de outubro.

Os prêmios na ordem do anúncio



O anúncio começou com o prêmio de melhor clube na categoria feminina, que revelou a primeira indicada, o Barcelona, campeão de La Liga e da Liga dos Campeões, que disputa com o vice da Champions League, o Bayern de Munique, além do Manchester City, da Inglaterra, e do Lyon, da França.

Chegou agora o momento do anúncio do prêmio de melhor time masculino, começando pelo Arsenal, campeão da Premier League e vice da Liga dos Campeões, que disputa com o Bayern de Munique, campeão da Bundesliga, com o Bodø/Glimt, da Noruega, com o Flamengo, do Brasil, e com o Paris Saint-Germain, da França.

Já na categoria de melhor treinador do mundo de times femininos, disputam os seguintes nomes: Jonatan Giráldez (Lyon), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (seleção do Japão), Pere Romeu (Barcelona) e Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken).

Os espanhóis dominaram as indicações na categoria de melhor treinador do mundo de times masculinos, com a presença do quinteto Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (seleção da Espanha), Unai Emery (Aston Villa), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), além do belga Vincent Kompany (Bayern de Munique).

Ficaram de fora grandes nomes, a exemplo do alemão Hansi Flick, do espanhol Pep Guardiola e dos argentinos Diego Simeone e Lionel Scaloni.



A lista das concorrentes ao prêmio de melhor goleira do mundo de 2026 incluiu a alemã Ann-Katrin Berger, a espanhola Cata Coll, a inglesa Hannah Hampton, a brasileira Lorena e a japonesa Ayaka Yamashita.

A lista do prêmio de melhor goleiro do mundo (prêmio Lev Yashin) incluiu o espanhol Joan García, o marroquino Yassine Bounou, o belga Thibaut Courtois, o argentino Emiliano Martínez, o suíço Gregor Kobel, o senegalês Édouard Mendy, o espanhol David Raya e seu compatriota Unai Simón, o cabo-verdiano Vozinha e o russo Safonov.

Já os dois astros árabes, o marroquino Ayoub Bouaddi e o argelino Ibrahim Maza, disputam com outros 8 nomes de destaque o prêmio Kopa de melhor jovem jogador do mundo.

A lista incluiu ainda, além de Bouaddi e Maza, o bósnio Kerim Alajbegović, o espanhol Pau Cubarsí, o marfinense Yan Diomandé, o alemão Lennart Karl, o francês Elye Junior Krupi, o espanhol Lamine Yamal, o suíço Johan Manzambi e o francês Warren Zaïre-Emery.



E, em uma surpresa gritante, foi revelada a lista que reúne as 30 astros indicadas à Bola de Ouro de melhor jogadora do mundo, que ficou sem o nome da espanhola Aitana Bonmatí, que conquistou o prêmio nos últimos 3 anos.

A lista das 30 jogadoras ficou assim: Selma Bacha, Barbra Banda, Klara Bühl, Esmee Brugts, Mariona Caldentey, Scarlett Camberos, Kirstin Casparij, Temwa Chawinga, Cata Coll, Melchie Dumornay, Caroline Graham Hansen, Alex Greenwood, Patri Guijarro, Pernille Harder, Yui Hasegawa, Rose Lavelle, Mapi León, Lorena, Melvine Malard, Manaka Matsukubo, Vivianne Miedema, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Wendie Renard, Alessia Russo, Khadija Shaw, Momoko Tanikawa, Caroline Weir e Tessa Wullaert.





Chegou agora o momento do anúncio da lista mais importante, que disputará o prêmio Bola de Ouro de melhor jogador do mundo.

A conta do prêmio anunciou os nomes de forma separada, e nós os apresentaremos a seguir:

Lista de indicados:

Jude Bellingham, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, o atual detentor do título Ousmane Dembélé, Bruno Fernandes, Luis Díaz, Erling Haaland, Gabriel Magalhães, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mané, Marquinhos, Kylian Mbappé, Lautaro Martínez, Michael Olise, Willian Pacho, João Neves, Julián Quiñones, Rodri, Nuno Mendes, Vinícius Júnior, Declan Rice, Lionel Messi, Fabián Ruiz, Ferran Torres, Dayot Upamecano, William Saliba e Vitinha.

A lista teve a ausência de nomes de peso, encabeçados pelo brasileiro Raphinha e pelo português Cristiano Ronaldo, e pelos espanhóis Pedri e Dani Olmo.



O prêmio Bola de Ouro é concedido anualmente ao melhor jogador do mundo, com base na votação de um comitê de jornalistas esportivos que representam diversos países do mundo, sendo o vencedor escolhido de acordo com vários critérios, com destaque para o desempenho individual e coletivo, o espírito esportivo e a constância no nível ao longo de toda a temporada.

A cerimônia de entrega dos prêmios Bola de Ouro está prevista para acontecer no dia 26 de outubro de 2026 na capital inglesa, Londres, pela primeira vez na história do prêmio, ocasião em que será anunciado o vencedor da Bola de Ouro, além da revelação dos vencedores dos demais prêmios individuais, como o prêmio Yashin de melhor goleiro e o prêmio Kopa de melhor jovem jogador, além do prêmio de melhor treinador, de melhor clube e de uma série de outros prêmios.

A Bola de Ouro desperta grande interesse mundial todos os anos, por ser o principal parâmetro para a consagração do melhor jogador do mundo, em meio a um amplo acompanhamento de torcedores e da imprensa, especialmente com o acirramento da disputa entre os principais astros do futebol pela conquista do mais valioso prêmio no âmbito individual.

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