A AS Roma contrata Donyell Malen de forma definitiva do Aston Villa por uma quantia acordada de milhões

A AS Roma decidiu exercer definitivamente a opção de compra prevista no contrato de empréstimo de Donyell Malen, segundo informa o Voetbal International. O jogador da seleção holandesa tem sido uma verdadeira sensação desde sua chegada à Série A no meio do ano, o que torna a decisão dos Giallorossi tudo menos surpreendente. A Roma e o Villa ainda precisam anunciar oficialmente a notícia.

Na primeira metade da atual temporada, Malen nunca teve garantida uma vaga no time titular do Villa sob o comando do técnico Unai Emery. O caminho de Malen levou-o a Roma, onde o técnico Gian Piero Gasperini estava insatisfeito com os atacantes Artem Dovbyk e Evan Ferguson.

No contrato de empréstimo com o Villa, a Roma negociou uma opção de compra de 25 milhões de euros. A opção se torna obrigatória se Malen disputar pelo menos 50% dos jogos e a Roma se classificar para a Liga dos Campeões ou a Liga Europa.

A Roma, que disputa com a Juventus e o Como a última vaga na Liga dos Campeões, não precisa, no entanto, esperar até o fim da temporada e já tomou uma decisão. Com Malen em suas fileiras nos próximos anos, a Roma espera se aproximar ainda mais do topo.

Desde sua chegada ao Stadio Olimpico, Malen tem sido decisivo na maioria das partidas. O atacante de 27 anos, cujo valor é estimado em 35 milhões de euros, marcou 12 gols e deu 2 assistências em apenas 16 partidas pelo time da capital.

Malen começou tão bem sua passagem pela Roma que tem chances de ser coroado artilheiro da Série A no final da temporada. Atualmente, ele soma onze gols, enquanto o líder da tabela, Lautaro Martínez, está com dezesseis.

Além disso, apenas um jogador da Roma teve um desempenho estatisticamente ainda melhor do que Malen desde a introdução do sistema de três pontos: Gabriel Batistuta. A lenda argentina precisou de treze partidas para marcar onze gols na Série A durante a temporada de 2000/01, quando conquistou o Scudetto.