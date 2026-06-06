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Leonardo BalerdiImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

A Argentina sofre um duro golpe pouco antes da Copa do Mundo: lesão impede a participação

Copa do Mundo
Argentina
L. Balerdi

Leonardo Balerdi teve que desistir da Copa do Mundo. A Federação Argentina de Futebol anunciou no sábado que o zagueiro sofreu uma lesão.

Balerdi sofreu a lesão durante um treino da seleção argentina. “Balerdi sofreu uma lesão muscular na panturrilha da perna direita e não poderá fazer parte da seleção. Desejamos muita força e uma rápida recuperação, Flaco!”, foi o comunicado.

Balerdi, jogador do Olympique de Marselha, poderá assim se concentrar na próxima temporada da Ligue 1. O técnico Lionel Scaloni convocará um substituto, embora ainda não esteja claro quem será.

O que é certo é que o jogador deve ser escolhido entre os que ficaram de fora da pré-seleção, mas que faziam parte da lista inicial. Scaloni não precisa necessariamente convocar um zagueiro, embora isso seja o mais provável.

Entre outros, o ex-jogador do Feyenoord Marcos Senesi, que muito provavelmente poderá ser visto na próxima temporada no Tottenham Hotspur, Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilles), Germán Pezzella e Lucas Martínez Quarta (ambos do River Plate) podem agora esperar por uma participação inesperada na Copa do Mundo.

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Sem Balerdi, Scaloni conta atualmente com três zagueiros centrais (puros): Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur) e Nicolás Otamendi (Benfica). Provavelmente, Martínez e Romero formarão a dupla central na Copa do Mundo.

A Argentina enfrenta Honduras na madrugada de sábado para domingo (horário da Holanda). Três dias depois, a Islândia será o último adversário em um amistoso; para o atual campeão mundial, a Copa do Mundo começa em 17 de junho contra a Argélia. Seguir-se-ão os demais jogos da fase de grupos, contra a Áustria e a Jordânia.

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