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RodriGetty
Siep Engelen

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A Argentina está furiosa com a FIFA: “No futebol, ganha-se com gols, não com passes”

Copa do Mundo
Argentina
Espanha
Rodri
L. Messi

A Argentina não consegue entender de forma alguma que Rodri tenha sido eleito o Melhor Jogador da Copa do Mundo. Aos olhos do povo argentino, Lionel Messi deveria ter ganhado esse prêmio, segundo o que afirma a TyC Sports

“As lágrimas de Messi, ali diante da torcida enquanto absorvia em silêncio os gritos da multidão, e sua resiliência apesar de tudo, parecem confirmar o que todos já sentem: o fim de uma era”, assim começa a reportagem, que leva em conta o fim da carreira internacional de Messi. 

“Um período brilhante e bem-sucedido, que trouxe orgulho, despertou emoções profundas e representou a Argentina melhor do que qualquer outra seleção nacional jamais fez.” 

Em seguida, expressa-se o descontentamento com a escolha de Rodri como Melhor Jogador do Torneio. “Parece quase um insulto e demonstra pouca sensibilidade. Não porque o espanhol não seja um excelente jogador, mas porque Messi foi, simplesmente, o coração e a alma da Argentina e desta Copa do Mundo.” 

“Ele encantou os campos com sua genialidade, jogou aos 39 anos com lágrimas nos olhos, marcou gols e atraiu torcedores de todo o mundo que queriam vê-lo mais uma vez”, argumenta a TyC Sports para defender seu ponto de vista. 

“Se os prêmios fossem concedidos exclusivamente aos vencedores, Infantino e sua equipe deveriam ser informados de que, no futebol, a vitória se conquista com gols, não com passes. Rodri não marcou nenhum gol neste Mundial e, apesar de seu enorme número de passes, não deu nenhuma assistência.”

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