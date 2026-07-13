A Argentina apresenta um pedido urgente à FIFA antes do confronto contra a Inglaterra

A Argentina apresentou um pedido especial à Federação Internacional de Futebol (FIFA) antes do confronto contra a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo, enquanto se aguarda a decisão final, amanhã, terça-feira.

A seleção argentina, comandada por Lionel Scaloni, enfrenta a Inglaterra na cidade de Atlanta, na quarta-feira, em um confronto muito aguardado, no qual as duas seleções disputarão uma vaga na final da Copa do Mundo.

Os confrontos entre as duas seleções já testemunharam vários momentos históricos, sendo o mais notável o famoso gol de Diego Maradona, que contribuiu para a vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986.

Além disso, a seleção argentina eliminou a Inglaterra da Copa do Mundo de 1998, depois que David Beckham foi expulso por agredir Diego Simeone.

É interessante notar que a seleção argentina vestiu a camisa azul-marinho ou azul-escura, em vez de sua tradicional camisa listrada de azul e branco, nas duas partidas em que venceu a Inglaterra; por isso, os dançarinos de tango tentam repetir isso mais uma vez.

De acordo com o jornalista argentino Gastón Idol, que acompanha a seleção argentina durante toda a competição neste verão, os “dançarinos do tango” solicitaram à FIFA que autorizasse a equipe a usar a camisa azul alternativa.

O pedido ainda não foi aprovado, mas espera-se que a decisão final seja tomada amanhã, terça-feira, menos de 24 horas antes do início da partida da semifinal.

Por outro lado, a seleção da Inglaterra vestirá sua tradicional camisa branca, após ter sido classificada como time da casa neste confronto.

A Argentina tem uma longa história de crenças e superstições relacionadas ao futebol.

Não houve nenhuma explicação oficial para o pedido de uso da camisa alternativa na partida de quarta-feira, mas alguns associam essa medida às superstições, conhecidas na Argentina como “cábala”.

Uma reportagem publicada pela BBC (Broadcasting Corporation) indicou que a Argentina é conhecida por seu grande entusiasmo por superstições e rituais, na crença de que eles trazem boa sorte à seleção durante as competições da Copa do Mundo.

A reportagem revelou, com base em uma pesquisa de opinião, que um em cada quatro argentinos pratica rituais com o objetivo de ajudar a seleção nacional.

O relatório acrescentou: “Assistir aos jogos com o mesmo grupo de amigos, sentar-se no mesmo lugar e usar as mesmas roupas durante todo o torneio são algumas das estratégias a que alguns argentinos recorrem na tentativa de fazer com que a sorte esteja do lado de sua seleção”.