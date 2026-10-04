Duas fontes a par do assunto revelaram à agência "Reuters", neste domingo, que a Arábia Saudita está recuando nos planos de construção de um de seus estádios mais ambiciosos para sediar a Copa do Mundo de 2034, após atrasos e redução no tamanho do projeto futurista que abriga o estádio.

O estádio de Neom é descrito como um estádio suspenso dentro de "The Line", um projeto de vidro e aço que se estende por 160 quilômetros e faz parte do projeto de desenvolvimento mais amplo conhecido como Neom.

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O projeto Neom foi lançado há cerca de dez anos, como pilar essencial da Visão 2030 traçada pelo príncipe herdeiro, o príncipe Mohammed bin Salman.

A Copa do Mundo de 2034 representa um evento de extrema importância para a Arábia Saudita, que injetou investimentos colossais no setor esportivo por meio do Fundo de Investimento Público, dentro da Visão 2030.

Esta será a primeira edição do Mundial em seu formato ampliado, com a participação de 48 seleções, a ser realizada em um único país. O reino está trabalhando na construção ou renovação de 15 estádios distribuídos por 5 cidades, além de dezenas de instalações de treinamento.

Dificuldades de execução

A plataforma "MEED Projects", em dados enviados à "Reuters", estimou o valor total desses projetos em cerca de 22,7 bilhões de dólares. Os dados da plataforma indicam que o custo do estádio suspenso de Neom estava previsto para atingir 2,5 bilhões de dólares, e que sua capacidade esperada é de aproximadamente 46 mil espectadores.

Não há data definida para a conclusão da construção do estádio, de acordo com os dados que indicam que os demais estádios e instalações estão em diferentes etapas de desenvolvimento, com previsão de conclusão entre os anos de 2026 e 2033.

Uma terceira fonte esclareceu que a distribuição geográfica dos estádios aumenta a dificuldade de execução dos projetos, apontando que a situação pode se complicar ainda mais devido ao adiamento ou à redução de alguns projetos que deveriam abrigar estádios, como "The Line" e "The New Murabba", em Riade.

A "Reuters" havia noticiado, anteriormente, que o Fundo de Investimento Público saudita está deslocando seu foco dos megaprojetos custosos para investimentos com retornos financeiros mais rápidos, uma estratégia confirmada posteriormente por autoridades sauditas.

Em contrapartida, o estádio Aramco, na cidade de Khobar, na Região Oriental, está previsto para ser concluído até o final deste ano, devendo sediar sua primeira partida em janeiro próximo, cuja venda de ingressos já teve início. Uma quarta fonte confirmou à "Reuters" que o trabalho em outros estádios planejados segue em andamento.



