Os primeiros clubes da Eredivisie já começaram seus preparativos para a temporada 2026/27. Isso também significa que, aos poucos, estão apresentando seus novos uniformes. Na “Shirtparade” do VZ, reunimos de forma organizada todas as camisas de casa e de visitante dos clubes da Eredivisie. Este artigo será atualizado assim que novas camisas forem reveladas.

ADO Den Haag

Jogador em casa

ADO Den Haag

Fora

ADO Den Haag

Ajax

Terceira camisa

Ajax

AZ

Fora

AZ

SC Cambuur

Em casa

SC Cambuur

Excelsior Rotterdam

Camisa de visitante

Excelsior

FC Twente

Jogando em casa

FC Twente

FC Utrecht

Fora

FC Utrecht

Feyenoord

Em casa

Feyenoord

Terceira camisa

Feyenoord

Fortuna Sittard

Em casa

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

Em casa

Go Ahead Eagles

Fora

Go Ahead Eagles

FC Groningen

Em casa

FC Groningen

Fora

FC Groningen

sc Heerenveen

Em casa

sc Heerenveen

NEC

Camisa do torneio de 4 dias

NEC

PEC Zwolle

Fora

PEC Zwolle

PSV

Fora

PSV

Terceira camisa

PSV

Sparta Rotterdam

Telstar

Willem II