Os primeiros clubes da Eredivisie já começaram seus preparativos para a temporada 2026/27. Isso também significa que, aos poucos, estão apresentando seus novos uniformes. Na “Shirtparade” do VZ, reunimos de forma organizada todas as camisas de casa e de visitante dos clubes da Eredivisie. Este artigo será atualizado assim que novas camisas forem reveladas.
ADO Den Haag
Jogador em casaADO Den Haag
ForaADO Den Haag
Ajax
Terceira camisaAjax
AZ
ForaAZ
SC Cambuur
Em casaSC Cambuur
Excelsior Rotterdam
Camisa de visitanteExcelsior
FC Twente
Jogando em casaFC Twente
FC Utrecht
ForaFC Utrecht
Feyenoord
Em casaFeyenoord
Terceira camisaFeyenoord
Fortuna Sittard
Em casaFortuna Sittard
Go Ahead Eagles
Em casaGo Ahead Eagles
ForaGo Ahead Eagles
FC Groningen
Em casaFC Groningen
ForaFC Groningen
sc Heerenveen
Em casasc Heerenveen
NEC
Camisa do torneio de 4 diasNEC
PEC Zwolle
ForaPEC Zwolle
PSV
ForaPSV
Terceira camisaPSV