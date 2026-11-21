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Enzo Maresca, técnico do Manchester City, admitiu que a equipe vive um momento difícil após o empate com o Fulham pela Premier League, neste sábado. O resultado prolongou a sequência de tropeços do time e manteve as dúvidas sobre sua capacidade de recuperar o equilíbrio na próxima fase.

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O City voltou a deixar pontos pelo caminho pela quarta partida consecutiva, mas desta vez conseguiu somar um ponto, depois de não ter vencido nenhum dos três confrontos anteriores.

Com o resultado, a equipe chegou a 22 pontos em 11 jogos e ocupa a terceira colocação, atrás do Brighton & Hove Albion no saldo de gols. O Brighton visita o Hull City amanhã, domingo.

O Manchester City está a 5 pontos do líder Arsenal, em um momento em que os próximos jogos ganham ainda mais importância para a equipe, que não pode se dar ao luxo de desperdiçar mais pontos se quiser continuar na briga pela liderança do campeonato.

O empate com o Fulham abre uma semana repleta de confrontos difíceis, que exige dos jogadores uma rápida recuperação da concentração.

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Em entrevista à TNT Sports, Maresca reconheceu a dificuldade do momento vivido pela equipe e apontou que o gol sofrido logo no início afetou o estado mental dos jogadores e os deixou ansiosos, o que se refletiu no desempenho durante a partida.

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"Estamos passando por um momento difícil por causa dos resultados. Sofremos um gol cedo e a ansiedade tomou conta dos jogadores, mas o que podemos fazer é tentar nos recuperar e disputar um jogo importante na terça-feira", disse o treinador italiano.

Maresca explicou que o desempenho do Manchester City melhorou no segundo tempo, depois de algumas mudanças na forma de jogar. Segundo ele, a equipe pressionou mais e tentou chegar ao gol adversário com mais eficiência, mas não conseguiu transformar as chances criadas em gols suficientes para decidir o confronto.

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"Fomos melhores no segundo tempo depois de mudar algumas coisas e pressionamos forte, mas o que acontece, no fim das contas, faz parte do processo de construção", acrescentou.

O treinador italiano ressaltou a necessidade de tomar decisões melhores em campo e de aproveitar as oportunidades com mais eficácia, avaliando que a equipe tem capacidade de criar chances, mas precisa converter essa superioridade em gols.

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"Precisamos tomar decisões melhores, mas estamos criando chances, e espero que possamos aproveitá-las e marcar mais gols", afirmou.

Por outro lado, os gols sofridos aparecem como um dos principais desafios que a comissão técnica terá de enfrentar.

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Os números revelam que os problemas defensivos do Manchester City continuam: a equipe não consegue sair de campo sem sofrer gols há nove partidas consecutivas, considerando todas as competições. Por isso, Maresca destacou a necessidade de encontrar soluções para os gols sofridos, especialmente nos minutos iniciais das partidas.

O time se prepara para receber o Napoli na terça-feira, pela Liga dos Campeões, antes de visitar o Arsenal no domingo, 29 de novembro, em um confronto aguardado que pode representar um teste importante para sua capacidade de superar a crise e voltar a vencer.