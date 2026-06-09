A adidas volta aos anos 90 com os impressionantes uniformes de goleiro para a Copa do Mundo de 2026

À medida que o mundo se volta para a América do Norte para a Copa do Mundo de 2026, todos os olhos estão naturalmente voltados para os talentos de uma nova geração, as bolas de alta tecnologia e os uniformes vibrantes dos jogadores de campo. Mas neste verão, os goleiros estão recebendo uma grande atualização.

A adidas revelou oficialmente sua linha global de uniformes de goleiro para o torneio, equilibrando uma dose massiva de nostalgia dos anos 90 com tecnologia de ponta em desempenho. Se você se lembra dos modelos icônicos e caóticos da Copa do Mundo de 1994, vai adorar o que a marca das Três Listras preparou, mesmo que tenham moderado um pouco a loucura para a era moderna.

O novo modelo apresenta um padrão sutil, geométrico e tonal que percorre o centro do peito da camisa. Ele contrasta com combinações de cores sólidas e minimalistas nos ombros, mangas e laterais, fazendo a ponte entre o design retrô repleto de grafismos e o minimalismo moderno.

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Em uma jogada brilhante para os uniformes alternativos dos goleiros, a adidas está utilizando o icônico logotipo Trefoil, vinculando os uniformes diretamente à herança clássica de estilo de vida da marca, enquanto os uniformes principais exibem a marca de desempenho elegante e moderna das três listras.

Alguns dos destaques dos uniformes incluem o da Argentina, que se inspira diretamente nos uniformes de goleiro de 1990 e 1993 do país. Reimaginado através de uma lente moderna, o design apresenta uma base preta dominante, ganhando vida com elementos geométricos triangulares. Toques brilhantes de gradientes em azul e rosa surgem na parte inferior da camisa e dos shorts.

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O uniforme principal do goleiro do México, co-anfitrião, inclui uma interpretação abstrata das letras MX, combinando-se para celebrar e refletir a cultura mexicana por meio de uma linguagem de design ousada e expressiva. Para a camisa de goleiro visitante do México, o foco está em introduzir uma nova expressão de cores, mantendo uma forte identidade nacional.

Inspirado na estética expressiva da moda japonesa dos anos 1990, o design da camisa titular funde a energia retrô com o simbolismo cultural japonês profundamente enraizado. O resultado é uma identidade visual marcante que celebra a criatividade destemida tradicionalmente associada à posição de goleiro, ao mesmo tempo em que reflete a rica herança da nação através de uma lente moderna e voltada para o desempenho.

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Para a camisa de goleiro titular da Alemanha, é introduzida uma base verde, inspirada nos antigos uniformes de goleiro da adidas Alemanha. A direção gráfica é construída em torno de formas de diamante, criando uma ligação visual que conecta os uniformes de campo titular e visitante à linha de goleiros, garantindo uma identidade coesa da federação em todos os looks em campo.

Loja: uniformes de goleiro adidas x Copa do Mundo 2026

Os uniformes de goleiro da adidas para a Copa do Mundo de 2026 estão disponíveis para compra online na adidas.







