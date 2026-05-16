A 500 milhas de Indianápolis: Mick Schumacher fica de castigo na lendária corrida

No domingo, todas as 33 vagas para a corrida de 24 de maio serão decididas em uma versão reduzida.

Ao meio-dia, horário local (18h CEST/Sky), no oval do Indianapolis Motor Speedway, cada participante terá inicialmente uma tentativa e a pista só para si: em quatro voltas cada, o objetivo é atingir a maior velocidade média possível; Schumacher tentará a sorte como 15º piloto, conforme determinado pelo sorteio. Nesta rodada já estão em jogo as posições de largada 13 a 33; em seguida, haverá uma qualificação dos 12 primeiros (por volta das 22h30 CEST) e, depois, uma qualificação dos 6 primeiros, na qual se disputará a pole position.

Para Schumacher, a chuva fez com que se perdesse um tempo valioso de treinos. O alemão está em sua primeira temporada na IndyCar; o carro da equipe RLL Honda e também as corridas em ovais são novidades para ele. Nos treinos para a Indy 500, ele não conseguiu passar da 31ª posição; também nas outras pistas desta temporada, ele ainda aguarda um verdadeiro sucesso na corrida: até agora, não conseguiu mais do que a 17ª posição. No entanto, na única pista oval do ano até agora, Schumacher surpreendeu em março: na segunda corrida da temporada em Phoenix, Arizona, ele conquistou a quarta posição no grid de largada durante a qualificação.

Pelo menos no que diz respeito à lista de largada, Schumacher certamente escreverá um pedaço da história em Indianápolis. Na 110ª Indy 500, ele é o primeiro participante alemão em 103 anos.