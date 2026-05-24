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Como assistir West Ham x Leeds online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre West Ham e Leeds United pela Premier League será transmitido ao vivo pelo Disney+. Assine ou acesse a plataforma para assistir ao confronto na íntegra.





Notícias e prováveis escalações





No West Ham, Nuno Espírito Santo não poderá contar com Adama Traoré e Lukasz Fabianski, ambos ausentes por lesão. A escalação provável indica Mads Hermansen na meta, com uma linha defensiva formada por Mavropanos, Diouf, Wan-Bissaka e Disasi. Jarrod Bowen, Mateus Fernandes, Soucek e Pablo devem atuar no meio, com Summerville e Castellanos como referências ofensivas.

No Leeds, Daniel Farke enfrenta um desfalque considerável no meio-campo, com Ilia Gruev, Noah Okafor, Gabriel Gudmundsson, Anton Stach e Sean Longstaff todos fora por lesão. A escalação projetada coloca Karl Darlow no gol, Struijk, Bijol e Rodon na defesa, e Aaronson, Bogle, Ampadu e Justin no meio. Nmecha e Dominic Calvert-Lewin devem formar a dupla de ataque. Atualizações serão adicionadas conforme necessário antes do apito inicial.





Retrospecto recente

O West Ham atravessa uma fase difícil, com três derrotas consecutivas na Premier League antes deste jogo. Os Hammers perderam para Newcastle (3-1), Arsenal (1-0) e Brentford (3-0), acumulando um retrospecto de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O único triunfo nesse período foi sobre o Everton por 2 a 1. A equipe marcou apenas três gols e sofreu oito nessa sequência, o que expõe as fragilidades defensivas e ofensivas do time de Nuno.

O Leeds chega em momento melhor, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Os Whites bateram o Brighton por 1 a 0 na rodada mais recente e o Burnley por 3 a 1 antes disso. O empate por 1 a 1 com o Tottenham e o 2 a 2 com o Bournemouth mostram uma equipe que sabe buscar resultados, mesmo quando não está em seu melhor nível. A única derrota no período foi para o Chelsea por 1 a 0, pela Copa da Inglaterra.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas equipes terminou em empate por 2 a 2, em abril de 2026, pela Copa da Inglaterra, no London Stadium. Antes disso, o Leeds levou a melhor no duelo da Premier League em outubro de 2025, vencendo por 2 a 1 em Elland Road. Nos cinco jogos mais recentes entre os clubes, cada equipe venceu uma vez, com três empates, numa série equilibrada que oferece poucas pistas sobre o que esperar neste sábado.





Classificação

Na tabela da Premier League, o West Ham ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Leeds está em 14º, em situação bem mais tranquila. O contraste entre as realidades dos dois clubes define o peso distinto que este jogo carrega para cada um deles.









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