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Villarreal x Napoli
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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Villarreal x Napoli

4-4-2
Villarreal crest
Villarreal
VIL
page.match.formation.title
Napoli crest
Napoli
NAP
3-4-2-1
L. JuniorL. JuniorS. MourinoS. MourinoR. VeigaR. Veigateam-logoC. RomeroP. NavarroP. NavarroP. GueyeP. GueyeN. SalibaN. SalibaA. MoleiroA. MoleiroS. ComesanaS. ComesanaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. MikautadzeV. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicB. BadiashileB. BadiashileR. MarinR. MarinA. RrahmaniA. RrahmaniB. GilmourB. GilmourG. Di LorenzoG. Di LorenzoK. De BruyneK. De BruyneM. PolitanoM. PolitanoS. McTominayS. McTominayG. NascimentoG. NascimentoR. HoejlundR. Hoejlund
Napoli crest
Napoli
NAP
4-4-2
Villarreal

Time titular

Napoli

Reservas

Técnico

  • I. Perez
  • M. Allegri

Inigo Perez deve escalar o Villarreal com Peter Gulacsi no gol e uma linha defensiva formada por Santiago Mourino, Renato Veiga, Sergi Cardona e Juan Foyth. Santi Comesana e Pape Gueye devem ancorar o meio-campo, com Nathan Saliba, Gerard Moreno e Alberto Moleiro apoiando Georges Mikautadze no ataque. Tajon Buchanan e Nicolas Pepe estão fora por lesão.

No Napoli, Massimiliano Allegri deve contar com Alex Meret na meta e uma defesa composta por Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Giovanni Di Lorenzo. Billy Gilmour e Stanislav Lobotka formam a base do meio-campo, com Kevin De Bruyne, Matteo Politano e David Neres atuando atrás de Rasmus Hoejlund. Os desfalques são significativos: Costantino Favasuli, Alisson Santos, Andre-Frank Zambo Anguissa, Mathias Olivera, Antonio Vergara e Alessandro Buongiorno estão todos indisponíveis por lesão. Atualizações serão adicionadas conforme necessário antes do apito inicial.

Retrospecto recente

VIL

VIL - Sequência

BVB
D3-2
BET
D1-2
MAL
V1-3
LEV
V3-1
RMA
D1-0
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
NAP

NAP - Sequência

INT
D3-2
ARS
D0-1
BOL
V1-0
FIO
E1-1
FRC
V3-0
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Villarreal acumula dois triunfos e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A derrota mais recente foi por 1 a 0 diante do Real Madrid na liga espanhola. No período, o time também caiu por 3 a 2 para o Borussia Dortmund na Champions League e perdeu para o Bétis por 2 a 1, mas venceu Levante por 3 a 1 e Málaga por 3 a 1 fora de casa.

O Napoli chega em situação bem mais confortável, com três vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A goleada por 3 a 0 sobre o Frosinone foi a atuação mais convincente da sequência. Os italianos também bateram o Bologna por 1 a 0 e empataram em 1 a 1 com a Fiorentina no campeonato nacional. A única derrota no período foi por 1 a 0 para o Arsenal na Champions League.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

VillarrealEmpateNapoli
2
1
2
Amistosos de clubes
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
FJ
Liga Europa
Napoli badge
Napoli
NAP
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FJ
Liga Europa
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FJ
Liga dos Campeões
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Napoli badge
Napoli
NAP
2
FJ
Liga dos Campeões
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em dezembro de 2022, em um amistoso em que o Villarreal venceu o Napoli por 3 a 2 jogando fora de casa. Nos dois duelos da Liga Europa de 2016, o Villarreal levou a melhor em casa por 1 a 0, enquanto o jogo em Nápoles terminou em 1 a 1. Nos dois encontros pela fase de grupos da Champions League de 2011, o Napoli venceu por 2 a 0 em ambas as ocasiões. Considerando os cinco registros históricos, o Napoli detém o retrospecto geral mais favorável.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
211051+44
E
V
3
ArsenalArsenalARS
211010+14
E
V
4
PSGPSGPSG
110061+53
V
5
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
210151+43
D
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210141+33
D
V
8
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
BétisBétisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
14
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
21012203
V
D
17
LensLensRCL
210134-13
D
V
18
VikingVikingVIK
210123-13
V
D
19
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
20
PSVPSVPSV
20201102
E
E
21
RomaRomaROM
10101101
E
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
23
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
24
VillarrealVillarrealVIL
201134-11
E
D
25
Club BruggeClub BruggeCLB
201123-11
E
D
26
LilleLilleLIL
201123-11
E
D
27
Inter de MilãoInter de MilãoINT
201112-11
E
D
28
NapoliNapoliNAP
201112-11
E
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
201113-21
E
D
30
LeipzigLeipzigRBL
201114-31
E
D
31
LASKLASKLAS
100101-10
D
32
PortoPortoPOR
100102-20
D
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na classificação atual da Champions League, o Villarreal ocupa a 21ª posição, enquanto o Napoli aparece na 27ª colocação. Ambos os clubes estão fora dos lugares de classificação e precisam pontuar para mudar de situação na competição.

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