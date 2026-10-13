Liga dos Campeões - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Como assistir Villarreal x Napoli online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Inigo Perez deve escalar o Villarreal com Peter Gulacsi no gol e uma linha defensiva formada por Santiago Mourino, Renato Veiga, Sergi Cardona e Juan Foyth. Santi Comesana e Pape Gueye devem ancorar o meio-campo, com Nathan Saliba, Gerard Moreno e Alberto Moleiro apoiando Georges Mikautadze no ataque. Tajon Buchanan e Nicolas Pepe estão fora por lesão.

No Napoli, Massimiliano Allegri deve contar com Alex Meret na meta e uma defesa composta por Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Giovanni Di Lorenzo. Billy Gilmour e Stanislav Lobotka formam a base do meio-campo, com Kevin De Bruyne, Matteo Politano e David Neres atuando atrás de Rasmus Hoejlund. Os desfalques são significativos: Costantino Favasuli, Alisson Santos, Andre-Frank Zambo Anguissa, Mathias Olivera, Antonio Vergara e Alessandro Buongiorno estão todos indisponíveis por lesão. Atualizações serão adicionadas conforme necessário antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Villarreal acumula dois triunfos e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A derrota mais recente foi por 1 a 0 diante do Real Madrid na liga espanhola. No período, o time também caiu por 3 a 2 para o Borussia Dortmund na Champions League e perdeu para o Bétis por 2 a 1, mas venceu Levante por 3 a 1 e Málaga por 3 a 1 fora de casa.

O Napoli chega em situação bem mais confortável, com três vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A goleada por 3 a 0 sobre o Frosinone foi a atuação mais convincente da sequência. Os italianos também bateram o Bologna por 1 a 0 e empataram em 1 a 1 com a Fiorentina no campeonato nacional. A única derrota no período foi por 1 a 0 para o Arsenal na Champions League.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em dezembro de 2022, em um amistoso em que o Villarreal venceu o Napoli por 3 a 2 jogando fora de casa. Nos dois duelos da Liga Europa de 2016, o Villarreal levou a melhor em casa por 1 a 0, enquanto o jogo em Nápoles terminou em 1 a 1. Nos dois encontros pela fase de grupos da Champions League de 2011, o Napoli venceu por 2 a 0 em ambas as ocasiões. Considerando os cinco registros históricos, o Napoli detém o retrospecto geral mais favorável.

Classificação

Na classificação atual da Champions League, o Villarreal ocupa a 21ª posição, enquanto o Napoli aparece na 27ª colocação. Ambos os clubes estão fora dos lugares de classificação e precisam pontuar para mudar de situação na competição.

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