



Copa do Mundo - K Mexico City Stadium





Como assistir Uzbequistão x Colômbia online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Uzbequistão e Colômbia pela Copa do Mundo 2026 tem transmissão garantida no Brasil. Confira abaixo os canais e plataformas de streaming disponíveis para acompanhar a partida ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





O técnico Fabio Cannavaro tem como única baixa confirmada Jaloliddin Masharipov, fora por lesão. Para o restante do elenco, o treinador italiano deve escalar: Utkir Yusupov; Rustamjon Ashurmatov, Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov, Farrukh Sayfiev; Oston Urunov, Sherzod Nasrulloev, Otabek Shukurov; Abbosbek Fayzullayev, Akmal Mozgovoy; e Eldor Shomurodov.

Néstor Lorenzo não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão para este jogo. O provável time titular da Colômbia é: Camilo Vargas; Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica, Daniel Munoz; Richard Rios, Jefferson Lerma; Luis Diaz, James Rodriguez, Jhon Arias; e Luis Suarez. Mais informações serão atualizadas conforme se aproxima o horário da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 10 J. Masharipov Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Uzbequistão chega ao jogo com dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco amistosos. A campanha mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para os Países Baixos, em junho. Antes disso, os Lobos Brancos também perderam por 2 a 0 para o Canadá. No lado positivo, bateram o Gabão por 3 a 1 e venceram a Venezuela, além de empatarem em 2 a 2 com a China em janeiro. No total, a equipe de Cannavaro marcou oito gols e sofreu sete nesse período.

A Colômbia apresenta desempenho superior, com três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A mais recente foi um triunfo por 2 a 0 sobre a Jordânia, seguido de uma vitória por 3 a 1 sobre a Costa Rica no início de junho. A goleada por 3 a 0 sobre a Austrália, em novembro de 2025, também se destaca. As derrotas vieram contra França (3 a 1) e Croácia (2 a 1), ambas em março. Los Cafeteros somaram nove gols marcados e seis sofridos nesse intervalo.





Últimos confrontos diretos

Uzbequistão e Colômbia nunca se enfrentaram antes. O duelo desta quarta-feira no Estadio Azteca, pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026, será o primeiro encontro oficial entre as duas seleções.





Classificação

No Grupo K da Copa do Mundo 2026, a Colômbia ocupa a primeira posição, enquanto o Uzbequistão está em quarto lugar antes do início da fase de grupos.









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