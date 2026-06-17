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Uzbequistão x Colômbia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Uzbequistão x Colômbia
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Saiba onde vai passar o jogo entre Uzbequistão e Colômbia, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Como assistir Uzbequistão x Colômbia online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Uzbequistão e Colômbia pela Copa do Mundo 2026 tem transmissão garantida no Brasil. Confira abaixo os canais e plataformas de streaming disponíveis para acompanhar a partida ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Uzbequistão x Colômbia

3-4-2-1
Uzbequistão crest
Uzbequistão
UZB
Formação
Colômbia crest
Colômbia
COL
4-2-3-1
1U. Yusupov5R. Ashurmatov18A. Abdullaev2A. Khusanov4F. Sayfiev11O. Urunov13S. Nasrulloev7O. Shukurov22A. Fayzullayev6A. Mozgovoy14E. Shomurodov12C. Vargas23D. Sanchez2D. Munoz17J. Mojica3J. Lucumi6R. Rios16J. Lerma7L. Diaz10J. Rodriguez11J. Arias25L. Suarez
Colômbia crest
Colômbia
COL
3-4-2-1
Uzbequistão

Time titular

Colômbia

Técnico

  • F. Cannavaro
  • N. Lorenzo

Lesões e suspensões

    O técnico Fabio Cannavaro tem como única baixa confirmada Jaloliddin Masharipov, fora por lesão. Para o restante do elenco, o treinador italiano deve escalar: Utkir Yusupov; Rustamjon Ashurmatov, Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov, Farrukh Sayfiev; Oston Urunov, Sherzod Nasrulloev, Otabek Shukurov; Abbosbek Fayzullayev, Akmal Mozgovoy; e Eldor Shomurodov.

    Néstor Lorenzo não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão para este jogo. O provável time titular da Colômbia é: Camilo Vargas; Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica, Daniel Munoz; Richard Rios, Jefferson Lerma; Luis Diaz, James Rodriguez, Jhon Arias; e Luis Suarez. Mais informações serão atualizadas conforme se aproxima o horário da partida.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado


    Retrospecto recente

    UZB
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    6/7
    Jogos com mais de 2.5 gols
    3/5
    Ambos os times marcam
    3/5

    COL
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    10/6
    Jogos com mais de 2.5 gols
    4/5
    Ambos os times marcam
    3/5

    O Uzbequistão chega ao jogo com dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco amistosos. A campanha mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para os Países Baixos, em junho. Antes disso, os Lobos Brancos também perderam por 2 a 0 para o Canadá. No lado positivo, bateram o Gabão por 3 a 1 e venceram a Venezuela, além de empatarem em 2 a 2 com a China em janeiro. No total, a equipe de Cannavaro marcou oito gols e sofreu sete nesse período.

    A Colômbia apresenta desempenho superior, com três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A mais recente foi um triunfo por 2 a 0 sobre a Jordânia, seguido de uma vitória por 3 a 1 sobre a Costa Rica no início de junho. A goleada por 3 a 0 sobre a Austrália, em novembro de 2025, também se destaca. As derrotas vieram contra França (3 a 1) e Croácia (2 a 1), ambas em março. Los Cafeteros somaram nove gols marcados e seis sofridos nesse intervalo.


    Últimos confrontos diretos

    Uzbequistão e Colômbia nunca se enfrentaram antes. O duelo desta quarta-feira no Estadio Azteca, pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026, será o primeiro encontro oficial entre as duas seleções.


    Classificação

    No Grupo K da Copa do Mundo 2026, a Colômbia ocupa a primeira posição, enquanto o Uzbequistão está em quarto lugar antes do início da fase de grupos.



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