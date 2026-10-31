Campeonato Italiano - Rodada 10 31 de out. de 2026 - 13:00 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

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Notícias e prováveis escalações

O Udinese de Kosta Runjaic tem um setor defensivo comprometido para este duelo. Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo, Nicolo Bertola, Alessandro Zanoli, Oumar Solet e David Alaba estão todos fora por lesão. O provável onze inicial conta com Okoye no gol; Abankwah, Kabasele e Palma na defesa; Vojvoda, Karlstroem, Piotrowski e Kamara no meio; Zaniolo e Ekkelenkamp atrás de Davis.

A Roma chega com desfalques importantes, mas com o grupo razoavelmente preservado. Mile Svilar, Lorenzo Pellegrini e Manu Koné seguem fora por lesão, sem previsão de retorno para esta partida. O provável onze de Gasperini tem Gollini na meta; Balerdi, Ghilardi e N'Dicka na defesa; Lulli, Cristante, Pisilli e Molina no meio; Soulé e Mora atrás de Malen.

Retrospecto recente

O Udinese chega em má fase: nas últimas cinco partidas entre todas as competições, o clube friulano somou zero vitórias, dois empates e três derrotas. A equipe marcou apenas dois gols e sofreu sete no período. O resultado mais recente foi o empate sem gols com o Parma, que interrompeu uma sequência de derrotas que incluiu o 0 a 2 para o Milan e o 0 a 3 para o Lecce.

A Roma, por sua vez, apresenta desempenho bem mais sólido. Nos últimos cinco jogos, a equipe registrou três vitórias, um empate e uma derrota, com 13 gols marcados e nove sofridos. A vitória mais recente foi o 4 a 2 sobre o Cagliari. A única derrota no período foi por 3 a 4 diante do Real Madrid na Champions League.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Udinese venceu a Roma por 1 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco duelos diretos, a Roma leva vantagem, com três vitórias contra duas do Udinese. Em novembro de 2025, a Roma havia vencido o jogo em casa por 2 a 0, enquanto em janeiro de 2025 a Roma havia vencido no Bluenergy Stadium por 2 a 1.

Classificação

Na Serie A 2026/27, a Roma ocupa a terceira posição e chega a Udine com chances reais de encostar na liderança com uma vitória. O Udinese está em 17º lugar e precisa dos pontos para se distanciar da zona de rebaixamento.

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