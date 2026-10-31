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Udinese x Roma: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Italiano

Udinese x Roma
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Udinese x Roma

3-4-2-1
Udinese crest
Udinese
UDI
Formação
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
M. OkoyeM. OkoyeC. KabaseleC. KabaseleM. PalmaM. PalmaJ. AbankwahJ. AbankwahJ. PiotrowskiJ. PiotrowskiM. VojvodaM. VojvodaJ. KarlstroemJ. KarlstroemN. ZanioloN. ZanioloH. KamaraH. KamaraJ. EkkelenkampJ. EkkelenkampK. DavisK. DavisP. GolliniP. GolliniL. BalerdiL. BalerdiD. GhilardiD. GhilardiE. N'DickaE. N'DickaR. MoraR. MoraB. CristanteB. CristanteN. PisilliN. PisilliM. SouleM. Souleteam-logoE. LulliN. MolinaN. MolinaD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
Udinese

Time titular

Roma

Técnico

  • K. Runjaic
  • G. Gasperini

O Udinese de Kosta Runjaic tem um setor defensivo comprometido para este duelo. Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo, Nicolo Bertola, Alessandro Zanoli, Oumar Solet e David Alaba estão todos fora por lesão. O provável onze inicial conta com Okoye no gol; Abankwah, Kabasele e Palma na defesa; Vojvoda, Karlstroem, Piotrowski e Kamara no meio; Zaniolo e Ekkelenkamp atrás de Davis.

A Roma chega com desfalques importantes, mas com o grupo razoavelmente preservado. Mile Svilar, Lorenzo Pellegrini e Manu Koné seguem fora por lesão, sem previsão de retorno para esta partida. O provável onze de Gasperini tem Gollini na meta; Balerdi, Ghilardi e N'Dicka na defesa; Lulli, Cristante, Pisilli e Molina no meio; Soulé e Mora atrás de Malen.

Retrospecto recente

UDI

UDI - Sequência

POG
E1-1
TOR
D2-1
LEC
D0-3
MIL
D0-2
PAR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
2/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ROM

ROM - Sequência

RMA
D3-4
GEN
V2-0
SBR
V4-0
NAP
E3-3
CGL
V4-2
Gol marcado (sofrido)
16/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Udinese chega em má fase: nas últimas cinco partidas entre todas as competições, o clube friulano somou zero vitórias, dois empates e três derrotas. A equipe marcou apenas dois gols e sofreu sete no período. O resultado mais recente foi o empate sem gols com o Parma, que interrompeu uma sequência de derrotas que incluiu o 0 a 2 para o Milan e o 0 a 3 para o Lecce.

A Roma, por sua vez, apresenta desempenho bem mais sólido. Nos últimos cinco jogos, a equipe registrou três vitórias, um empate e uma derrota, com 13 gols marcados e nove sofridos. A vitória mais recente foi o 4 a 2 sobre o Cagliari. A única derrota no período foi por 3 a 4 diante do Real Madrid na Champions League.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

UdineseEmpateRoma
1
0
4
Campeonato Italiano
Udinese badge
Udinese
UDI
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FJ
Campeonato Italiano
Roma badge
Roma
ROM
2
Udinese badge
Udinese
UDI
0
FJ
Campeonato Italiano
Udinese badge
Udinese
UDI
1
Roma badge
Roma
ROM
2
FJ
Campeonato Italiano
Roma badge
Roma
ROM
3
Udinese badge
Udinese
UDI
0
FJ
Campeonato Italiano
Udinese badge
Udinese
UDI
1
Roma badge
Roma
ROM
2
FJ
3Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Udinese venceu a Roma por 1 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco duelos diretos, a Roma leva vantagem, com três vitórias contra duas do Udinese. Em novembro de 2025, a Roma havia vencido o jogo em casa por 2 a 0, enquanto em janeiro de 2025 a Roma havia vencido no Bluenergy Stadium por 2 a 1.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
98102510+1525
V
V
V
V
E
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
E
V
E
E
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
E
D
5
MilanMilanMIL
95311811+718
D
V
V
E
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
E
V
D
V
7
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
E
D
V
E
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
D
V
D
E
V
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
D
V
V
V
E
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
D
D
D
E
V
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
V
V
D
V
E
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
E
E
D
V
D
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
D
V
D
14
LecceLecceLEC
93061019-99
D
D
V
D
D
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
E
D
16
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
92161622-67
D
D
V
D
V
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
E
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
E
D
D
D
E
19
ParmaParmaPAR
9126515-105
E
D
D
D
V
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
D
D
V
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na Serie A 2026/27, a Roma ocupa a terceira posição e chega a Udine com chances reais de encostar na liderança com uma vitória. O Udinese está em 17º lugar e precisa dos pontos para se distanciar da zona de rebaixamento.

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