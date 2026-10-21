Liga dos Campeões - Rodada 3 21 de out. de 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

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Notícias e prováveis escalações

No Sporting, Rui Borges tem os desfalques de Zeno Debast e Rodrigo Zalazar por lesão. O técnico deve escalar Kaique Pereira, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Ivan Fresneda, Maximiliano Araujo, Sergi Altimira, Nestory Irankunda, Geny Catamo, Luís Guilherme, Issa Doumbia e Luís Suárez como provável escalação.

O LASK não registra baixas por lesão ou suspensão. Dietmar Kuehbauer deve contar com Lukas Jungwirth, Xavier Mbuyamba, Andres Andrade, Joao Tornich, Yvan Dibango, Krystof Danek, Alessandro Schoepf, Melayro Bogarde, Kasper Joergensen, Samuel Adeniran e Sasa Kalajdzic como prováveis titulares.

Retrospecto recente

O Sporting chega ao jogo com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. A equipe venceu o Lens por 2 a 0 pela Liga dos Campeões e bateu o Braga por 3 a 1 no campeonato português. Os únicos pontos perdidos foram em dois empates diante de Arouca (2 a 2) e Famalicão (1 a 1). No total, o Sporting marcou nove gols e sofreu cinco nesse período.

O LASK apresenta desempenho irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 6 a 3 para o Liverpool na Liga dos Campeões, e antes disso a equipe perdeu para o Rapid Wien por 2 a 0. A única vitória expressiva foi um amistoso contra o First Vienna FC por 2 a 1. O clube austríaco marcou dez gols e sofreu dezesseis nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu em outubro de 2020, pela Liga Europa, com vitória do LASK por 4 a 1 no Alvalade. Nos três jogos registrados entre os clubes, o LASK leva vantagem com duas vitórias contra uma do Sporting, tendo marcado oito gols e sofrido quatro.

Classificação

Na tabela da Liga dos Campeões, o Sporting ocupa a 6ª posição, enquanto o LASK figura na 33ª colocação.

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