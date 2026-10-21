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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Sporting x LASK

4-2-3-1
Sporting crest
Sporting
SCP
page.match.formation.title
LASK crest
LASK
LAS
3-4-1-2
Kaique PereiraKaique PereiraE. QuaresmaE. QuaresmaG. InacioG. InacioI. FresnedaI. FresnedaM. AraujoM. AraujoS. AltimiraS. AltimiraN. IrankundaN. IrankundaG. CatamoG. CatamoL. GuilhermeL. GuilhermeI. DoumbiaI. DoumbiaL. SuarezL. SuarezL. JungwirthL. JungwirthX. MbuyambaX. MbuyambaA. AndradeA. AndradeJ. TornichJ. TornichY. DibangoY. DibangoK. DanekK. DanekA. SchoepfA. SchoepfM. BogardeM. BogardeK. JoergensenK. JoergensenS. AdeniranS. AdeniranS. KalajdzicS. Kalajdzic
LASK crest
LASK
LAS
4-2-3-1
Sporting

Time titular

LASK

Técnico

  • R. Borges
  • D. Kuehbauer

No Sporting, Rui Borges tem os desfalques de Zeno Debast e Rodrigo Zalazar por lesão. O técnico deve escalar Kaique Pereira, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Ivan Fresneda, Maximiliano Araujo, Sergi Altimira, Nestory Irankunda, Geny Catamo, Luís Guilherme, Issa Doumbia e Luís Suárez como provável escalação.

O LASK não registra baixas por lesão ou suspensão. Dietmar Kuehbauer deve contar com Lukas Jungwirth, Xavier Mbuyamba, Andres Andrade, Joao Tornich, Yvan Dibango, Krystof Danek, Alessandro Schoepf, Melayro Bogarde, Kasper Joergensen, Samuel Adeniran e Sasa Kalajdzic como prováveis titulares.

Retrospecto recente

SCP

SCP - Sequência

GAL
V3-1
FAM
E1-1
ARO
E2-2
BRA
V1-3
RCL
V0-2
Gol marcado (sofrido)
11/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
LAS

LAS - Sequência

HAR
E3-3
FVI
V2-1
RAP
D0-2
LIV
D3-6
LUS
V0-4
Gol marcado (sofrido)
12/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Sporting chega ao jogo com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. A equipe venceu o Lens por 2 a 0 pela Liga dos Campeões e bateu o Braga por 3 a 1 no campeonato português. Os únicos pontos perdidos foram em dois empates diante de Arouca (2 a 2) e Famalicão (1 a 1). No total, o Sporting marcou nove gols e sofreu cinco nesse período.

O LASK apresenta desempenho irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 6 a 3 para o Liverpool na Liga dos Campeões, e antes disso a equipe perdeu para o Rapid Wien por 2 a 0. A única vitória expressiva foi um amistoso contra o First Vienna FC por 2 a 1. O clube austríaco marcou dez gols e sofreu dezesseis nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

SportingEmpateLASK
1
0
2
Liga Europa
Sporting badge
Sporting
SCP
1
LASK badge
LASK
LAS
4
FJ
Liga Europa
LASK badge
LASK
LAS
3
Sporting badge
Sporting
SCP
0
FJ
Liga Europa
Sporting badge
Sporting
SCP
2
LASK badge
LASK
LAS
1
FJ
3Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/3
Ambas as equipes marcaram2/3

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu em outubro de 2020, pela Liga Europa, com vitória do LASK por 4 a 1 no Alvalade. Nos três jogos registrados entre os clubes, o LASK leva vantagem com duas vitórias contra uma do Sporting, tendo marcado oito gols e sofrido quatro.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
7
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
BétisBétisBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
12
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
16
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
17
ComoComoCOM
210164+23
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
21
LensLensRCL
210134-13
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
27
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
29
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
31
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
32
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
33
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga dos Campeões, o Sporting ocupa a 6ª posição, enquanto o LASK figura na 33ª colocação.

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