Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 15:00 National Football Stadium

Como assistir Slovan Bratislava x Stuttgart online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Yaya Touré deve escalar Dominik Takac no gol, com Sandro Cruz, Cesar Blackman, Kenan Bajric e Svetozar Markovic na defesa. O meio-campo e o ataque projetados contam com Suleiman Camara, Peter Pokorny, Rahim Ibrahim, Christian Martinez, Tigran Barseghyan e Andraz Sporar. O Slovan não tem lesionados ou suspensos confirmados para esta partida.

No Stuttgart, Sebastian Hoeness deve utilizar Fabian Bredlow na meta, com Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman e Grischa Proemel na linha defensiva. Chris Fuehrich, Angelo Stiller, Deniz Undav, Jamie Leweling, Bilal El Khannouss e Ermedin Demirovic completam o XI projetado. O clube alemão tem quatro desfalques por lesão: Nikolas Nartey, Tiago Tomas, Luca Jaquez e Ameen Al Dakhil. Não há suspensões confirmadas, e atualizações serão acrescentadas caso a situação mude antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Slovan Bratislava soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe vem de empate por 1 a 1 com o Skalica em 10 de outubro e também registrou vitórias sobre Komarno (2 a 1) e Nitra (3 a 1). A pesada derrota por 6 a 1 para o PSG na Champions League representa o pior resultado do período.

O Stuttgart tem duas vitórias, duas derrotas e um triunfo em amistoso nos últimos cinco compromissos. A mais recente foi o 2 a 0 sobre o Paderborn na Bundesliga em 10 de outubro, seguida de uma goleada por 5 a 0 sobre o Greuther Fürth em jogo-treino. As derrotas para Borussia Dortmund (1 a 0) e Hoffenheim (1 a 2) na Bundesliga, ao lado da vitória por 3 a 1 sobre o Viking na Champions League, refletem a irregularidade da equipe na temporada.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu na Champions League em janeiro de 2025, quando o Stuttgart venceu por 3 a 1 no National Football Stadium, em Bratislava. As duas equipes também se cruzaram na Liga Europa em agosto de 2010, com o Stuttgart vencendo o jogo de ida por 1 a 0 em Bratislava e empatando por 2 a 2 no confronto de volta. Nos três jogos registrados entre os clubes, o Stuttgart leva vantagem com duas vitórias e um empate.

Classificação

Na tabela da Champions League, o VfB Stuttgart ocupa a oitava posição, enquanto o Slovan Bratislava figura no 35º lugar.

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