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Slovan Bratislava x Stuttgart: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Slovan Bratislava x Stuttgart
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Slovan Bratislava x Stuttgart

4-1-4-1
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB
page.match.formation.title
Stuttgart crest
Stuttgart
STU
3-4-2-1
D. TakacD. TakacS. CruzS. CruzC. BlackmanC. BlackmanK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyR. IbrahimR. IbrahimC. MartinezC. MartinezT. BarseghyanT. BarseghyanA. SporarA. SporarF. BredlowF. BredlowJ. ChabotJ. ChabotF. JeltschF. JeltschJ. VagnomanJ. VagnomanG. ProemelG. ProemelC. FuehrichC. FuehrichA. StillerA. StillerD. UndavD. UndavJ. LewelingJ. LewelingB. El KhannoussB. El KhannoussE. DemirovicE. Demirovic
Stuttgart crest
Stuttgart
STU
4-1-4-1
Slovan Bratislava

Time titular

Stuttgart

Técnico

  • Yaya Touré
  • S. Hoeness

Yaya Touré deve escalar Dominik Takac no gol, com Sandro Cruz, Cesar Blackman, Kenan Bajric e Svetozar Markovic na defesa. O meio-campo e o ataque projetados contam com Suleiman Camara, Peter Pokorny, Rahim Ibrahim, Christian Martinez, Tigran Barseghyan e Andraz Sporar. O Slovan não tem lesionados ou suspensos confirmados para esta partida.

No Stuttgart, Sebastian Hoeness deve utilizar Fabian Bredlow na meta, com Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman e Grischa Proemel na linha defensiva. Chris Fuehrich, Angelo Stiller, Deniz Undav, Jamie Leweling, Bilal El Khannouss e Ermedin Demirovic completam o XI projetado. O clube alemão tem quatro desfalques por lesão: Nikolas Nartey, Tiago Tomas, Luca Jaquez e Ameen Al Dakhil. Não há suspensões confirmadas, e atualizações serão acrescentadas caso a situação mude antes do apito inicial.

Retrospecto recente

SLB

SLB - Sequência

PSG
D6-1
ZIL
E3-3
MIT
V1-3
KOM
V1-2
SKA
E1-1
Gol marcado (sofrido)
10/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
STU

STU - Sequência

VIK
V3-1
TSG
D2-1
BVB
D0-1
GFT
V5-0
SCP
V0-2
Gol marcado (sofrido)
11/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Slovan Bratislava soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe vem de empate por 1 a 1 com o Skalica em 10 de outubro e também registrou vitórias sobre Komarno (2 a 1) e Nitra (3 a 1). A pesada derrota por 6 a 1 para o PSG na Champions League representa o pior resultado do período.

O Stuttgart tem duas vitórias, duas derrotas e um triunfo em amistoso nos últimos cinco compromissos. A mais recente foi o 2 a 0 sobre o Paderborn na Bundesliga em 10 de outubro, seguida de uma goleada por 5 a 0 sobre o Greuther Fürth em jogo-treino. As derrotas para Borussia Dortmund (1 a 0) e Hoffenheim (1 a 2) na Bundesliga, ao lado da vitória por 3 a 1 sobre o Viking na Champions League, refletem a irregularidade da equipe na temporada.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Slovan BratislavaEmpateStuttgart
0
1
2
Liga dos Campeões
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
1
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
3
FJ
Liga Europa
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
2
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
2
FJ
Liga Europa
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
1
FJ
3Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram2/3

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu na Champions League em janeiro de 2025, quando o Stuttgart venceu por 3 a 1 no National Football Stadium, em Bratislava. As duas equipes também se cruzaram na Liga Europa em agosto de 2010, com o Stuttgart vencendo o jogo de ida por 1 a 0 em Bratislava e empatando por 2 a 2 no confronto de volta. Nos três jogos registrados entre os clubes, o Stuttgart leva vantagem com duas vitórias e um empate.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
2
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
5
PSGPSGPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
8
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
11
BétisBétisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
18
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
22
RomaRomaROM
10101101
E
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
25
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
26
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
28
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
29
PortoPortoPOR
100102-20
D
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
31
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
32
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Champions League, o VfB Stuttgart ocupa a oitava posição, enquanto o Slovan Bratislava figura no 35º lugar.

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