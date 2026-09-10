Como assistir Slavia Praga x Lens online - Canais de TV e transmissões ao vivo
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de Slavia Praga x Lens
O técnico Jindrich Trpisovsky deve escalar o Slavia Praga com Jakub Markovic; Tomas Vlcek, Stepan Chaloupek, Mikulas Konecny, Michal Sadilek; Wiktor Nowak, Samuel Isife, David Jurasek; Danijel Sturm, Emmanuel Ayaosi; e Tomas Chory. Não há registros de lesionados ou suspensos no elenco tcheco até o momento.
Do lado do Lens, Dino Toppmoeller deve utilizar Robin Risser; Pierre Ganiou, Kyllian Antonio, Souleymane Sagnan, Amadou Haidara; Ruben Aguilar, Franjo Ivanovic, Michal Skoras; Michael Cuisance, Florian Thauvin; e Odsonne Edouard. A equipe francesa também não apresenta baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Informações adicionais serão acrescentadas conforme se aproximar o dia do jogo.
Retrospecto recente
O Slavia Praga chega ao confronto com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos, somando 11 gols marcados e apenas 4 sofridos. O time venceu o Zbrojovka Brno por 4 a 0 na rodada mais recente e bateu o Sparta Prague por 3 a 0 antes disso, duas vitórias consecutivas que consolidam a fase positiva. Os dois empates vieram contra Bohemians 1905 (2 a 2) e Slovan Liberec (1 a 1), ambos no campeonato tcheco.
O Lens soma dois triunfos, uma vitória e três derrotas nos últimos cinco compromissos. A equipe perdeu para o Lorient por 1 a 0 na última rodada da Ligue 1 e cedeu diante do Strasbourg por 2 a 1 na rodada anterior. O ponto alto recente foi a goleada por 5 a 2 sobre o Auxerre, além da vitória por 1 a 0 sobre o PSG na Supercopa da França.
Últimos confrontos diretos
Não há registros de confrontos anteriores entre Slavia Praga e Lens disponíveis para análise. Mais informações serão adicionadas caso novos dados sejam disponibilizados.
Classificação
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|+1
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V
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|13
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|2
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|1
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|30
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|0
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D
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|0
|1
|-1
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D
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|1
|3
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D
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|1
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D
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|0
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|-2
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D
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Na tabela da Liga dos Campeões, Slavia Praga e Lens ocupam a mesma posição: ambos os clubes estão na sétima colocação da competição.
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