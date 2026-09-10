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Liga dos Campeões
team-logoSlavia Praga
Fortuna Arena
team-logoLens
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Slavia Praga x Lens: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Slavia Praga x Lens
Slavia Praga
Lens
Liga dos Campeões

Saiba onde vai passar o jogo entre Slavia Praga e Lens, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Liga dos Campeões - Rodada 1
Fortuna Arena

Como assistir Slavia Praga x Lens online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Slavia Praga x Lens

3-4-2-1
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
Formação
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
J. MarkovicJ. MarkovicT. VlcekT. VlcekS. ChaloupekS. ChaloupekM. KonecnyM. KonecnyM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakS. IsifeS. IsifeD. JurasekD. JurasekD. SturmD. SturmE. AyaosiE. AyaosiT. ChoryT. ChoryR. RisserR. Risserteam-logoP. Ganiouteam-logoK. Antonioteam-logoS. SagnanA. HaidaraA. HaidaraR. AguilarR. Aguilarteam-logoF. Ivanovicteam-logoM. Skorasteam-logoM. CuisanceF. ThauvinF. ThauvinO. EdouardO. Edouard
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
Slavia Praga

Time titular

Lens

Técnico

  • J. Trpisovsky
  • D. Toppmoeller

O técnico Jindrich Trpisovsky deve escalar o Slavia Praga com Jakub Markovic; Tomas Vlcek, Stepan Chaloupek, Mikulas Konecny, Michal Sadilek; Wiktor Nowak, Samuel Isife, David Jurasek; Danijel Sturm, Emmanuel Ayaosi; e Tomas Chory. Não há registros de lesionados ou suspensos no elenco tcheco até o momento.

Do lado do Lens, Dino Toppmoeller deve utilizar Robin Risser; Pierre Ganiou, Kyllian Antonio, Souleymane Sagnan, Amadou Haidara; Ruben Aguilar, Franjo Ivanovic, Michal Skoras; Michael Cuisance, Florian Thauvin; e Odsonne Edouard. A equipe francesa também não apresenta baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Informações adicionais serão acrescentadas conforme se aproximar o dia do jogo.

Retrospecto recente

SLP

SLP - Sequência

PAR
V2-1
LIB
E1-1
BOH
E2-2
SPP
V0-3
BRN
V4-0
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RCL

RCL - Sequência

SUN
D0-2
PSG
V1-0
AJA
V5-2
STR
D2-1
FCL
D0-1
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Slavia Praga chega ao confronto com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos, somando 11 gols marcados e apenas 4 sofridos. O time venceu o Zbrojovka Brno por 4 a 0 na rodada mais recente e bateu o Sparta Prague por 3 a 0 antes disso, duas vitórias consecutivas que consolidam a fase positiva. Os dois empates vieram contra Bohemians 1905 (2 a 2) e Slovan Liberec (1 a 1), ambos no campeonato tcheco.

O Lens soma dois triunfos, uma vitória e três derrotas nos últimos cinco compromissos. A equipe perdeu para o Lorient por 1 a 0 na última rodada da Ligue 1 e cedeu diante do Strasbourg por 2 a 1 na rodada anterior. O ponto alto recente foi a goleada por 5 a 2 sobre o Auxerre, além da vitória por 1 a 0 sobre o PSG na Supercopa da França.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Slavia Praga e Lens disponíveis para análise. Mais informações serão adicionadas caso novos dados sejam disponibilizados.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
3
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
3
SportingSportingSCP
110031+23
V
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
6
BétisBétisBET
110032+13
V
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
12
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
13
PSVPSVPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
13
LeipzigLeipzigRBL
00000000
13
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
26
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
26
LilleLilleLIL
100123-10
D
28
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
28
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
30
LASKLASKLAS
100101-10
D
30
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
32
VikingVikingVIK
100113-20
D
34
PortoPortoPOR
100102-20
D
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga dos Campeões, Slavia Praga e Lens ocupam a mesma posição: ambos os clubes estão na sétima colocação da competição.

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