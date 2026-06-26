



Copa do Mundo - I Toronto Stadium





Como assistir Senegal x Iraque online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para assistir a Senegal x Iraque estão listadas abaixo. Você pode acompanhar a partida pelo Disney+ ou pela Caze TV.





Notícias e prováveis escalações





Pape Thiaw escala o Senegal com Mory Diaw no gol e uma linha defensiva formada por Moussa Niakhate, Krepin Diatta, Malick Diouf e Kalidou Koulibaly. O meio-campo fica por conta de Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye e Lamine Camara, enquanto Ismaila Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson compõem o trio de ataque. Nenhuma lesão ou suspensão foi registrada no elenco senegalês.

Do lado iraquiano, Graham Arnold deve iniciar com Ahmed Basil Fadhil entre as traves, protegido por Akam Hashem, Hussein Ali, Zaid Tahseen e Merchas Doski na defesa. Zidane Iqbal, Ali Jasim e Marko Lawk Farji formam o meio-campo, com Amir Al-Ammari e Ayman Hussein no suporte ao centroavante Ali Al Hamadi. O Iraque também não tem desfalques por lesão ou suspensão confirmados.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Senegal chega à partida com um aproveitamento de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a derrota por 3 a 2 para a Noruega, em 23 de junho, pela fase de grupos da Copa do Mundo — partida em que Ismaila Sarr marcou duas vezes. Antes disso, a seleção perdeu por 3 a 1 para a França, em 16 de junho. O único triunfo nesse período veio sobre a Gâmbia, por 3 a 1, em amistoso de março. No total dos cinco jogos, o Senegal marcou oito gols e sofreu nove.

O Iraque também venceu apenas uma vez nos últimos cinco compromissos, com um empate e três derrotas. O resultado mais recente foi a derrota por 3 a 0 para a França, em 22 de junho, após a goleada de 4 a 1 sofrida diante da Noruega, em 16 de junho. Arnold viu sua equipe empatar por 1 a 1 com a Espanha em amistoso e vencer Andorra por 1 a 0 em maio. Nos cinco jogos, o Iraque marcou quatro gols e sofreu dez, com o setor defensivo se apresentando como a maior preocupação antes de um duelo que a seleção não pode deixar de vencer.





Últimos confrontos diretos

Não há registro de confrontos anteriores entre Senegal e Iraque. A partida desta sexta-feira no BMO Field, em Toronto, será o primeiro encontro documentado entre as duas seleções.





Classificação

No Grupo I, o Senegal ocupa a terceira posição e o Iraque está em quarto após duas rodadas disputadas.









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