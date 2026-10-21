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Real Madrid x Leipzig: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Real Madrid x Leipzig
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Leipzig
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Saiba onde vai passar o jogo entre Real Madrid e Leipzig, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Real Madrid x Leipzig

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
page.match.formation.title
Leipzig crest
Leipzig
RBL
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldA. CarrerasA. CarrerasI. KonateI. KonateD. HuijsenD. HuijsenA. GulerA. GulerY. DiomandeY. DiomandeVinicius JuniorVinicius JuniorA. TchouameniA. TchouameniJ. BellinghamJ. BellinghamK. MbappeK. MbappeM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuC. LukebaC. LukebaD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanC. NkunkuC. NkunkuE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaR. CruzR. Cruz
Leipzig crest
Leipzig
RBL
4-2-3-1
Real Madrid

Time titular

Leipzig

Técnico

  • J. Mourinho
  • M. Demichelis

O Real Madrid deve entrar em campo com Thibaut Courtois no gol, linha defensiva formada por Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Ibrahima Konaté e Dean Huijsen, e meio-campo composto por Arda Güler, Yan Diomande e Aurélien Tchouaméni. Jude Bellingham, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé formam o trio ofensivo. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco de Mourinho até o momento.

O Leipzig de Demichelis deve escalar Maarten Vandevoordt na meta, com Ridle Baku, Castello Lukeba, Willi Orbán e David Raum na defesa. O meio-campo conta com Neil El Aynaoui e Ezechiel Banzuzi, enquanto Christopher Nkunku, Antonio Nusa e Brajan Gruda apoiam o centroavante Rômulo Cruz. Assim como o adversário, o clube alemão não registra ausências confirmadas por lesão ou suspensão.

Retrospecto recente

RMA

RMA - Sequência

ELC
V2-3
ATM
D2-1
VIL
V1-0
ROM
V3-4
SEV
V4-1
Gol marcado (sofrido)
13/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
RBL

RBL - Sequência

HSV
V5-0
B04
D2-0
SGE
V6-0
PSV
V1-0
FCB
D6-1
Gol marcado (sofrido)
13/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Real Madrid chega ao duelo com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, tendo somado 14 gols marcados e sofrido apenas sete. O resultado mais recente foi a vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla, enquanto o triunfo por 4 a 3 sobre a Roma na Champions se destaca pelo volume ofensivo. A única derrota nesse período foi diante do Atlético de Madrid, por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol.

O Leipzig, por outro lado, apresenta um retrospecto de duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe marcou 12 gols, mas sofreu 9, com a derrota por 6 a 1 para o Bayern sendo o resultado mais recente. Antes disso, a vitória por 6 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt e o triunfo por 5 a 0 sobre o Hamburgo mostram que o time tem capacidade ofensiva, mas a inconstância defensiva é uma preocupação clara.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Real MadridEmpateLeipzig
2
1
1
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
FJ
Liga dos Campeões
Leipzig badge
Leipzig
RBL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FJ
Liga dos Campeões
Leipzig badge
Leipzig
RBL
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Leipzig badge
Leipzig
RBL
0
FJ
6Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/4
Ambas as equipes marcaram2/4

O encontro mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1 no Bernabéu, em março de 2024, pela Champions League. Nos quatro jogos disputados entre os dois clubes nessa competição, o Real Madrid leva vantagem com duas vitórias contra uma do Leipzig, além do empate já mencionado. No total, os merengues marcaram quatro gols e sofreram três nesses confrontos.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
7
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
BétisBétisBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
12
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
16
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
17
ComoComoCOM
210164+23
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
21
LensLensRCL
210134-13
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
27
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
29
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
31
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
32
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
33
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

Na fase de liga da Champions League 2026/27, o Real Madrid ocupa a 8ª posição, enquanto o Leipzig figura na 21ª colocação. A diferença de posições reflete o momento distinto das duas equipes na competição, com os espanhóis em situação confortável e os alemães precisando de pontos para avançar.

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