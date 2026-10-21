Liga dos Campeões - Rodada 3 21 de out. de 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

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Notícias e prováveis escalações

O Real Madrid deve entrar em campo com Thibaut Courtois no gol, linha defensiva formada por Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Ibrahima Konaté e Dean Huijsen, e meio-campo composto por Arda Güler, Yan Diomande e Aurélien Tchouaméni. Jude Bellingham, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé formam o trio ofensivo. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco de Mourinho até o momento.

O Leipzig de Demichelis deve escalar Maarten Vandevoordt na meta, com Ridle Baku, Castello Lukeba, Willi Orbán e David Raum na defesa. O meio-campo conta com Neil El Aynaoui e Ezechiel Banzuzi, enquanto Christopher Nkunku, Antonio Nusa e Brajan Gruda apoiam o centroavante Rômulo Cruz. Assim como o adversário, o clube alemão não registra ausências confirmadas por lesão ou suspensão.

Retrospecto recente

O Real Madrid chega ao duelo com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, tendo somado 14 gols marcados e sofrido apenas sete. O resultado mais recente foi a vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla, enquanto o triunfo por 4 a 3 sobre a Roma na Champions se destaca pelo volume ofensivo. A única derrota nesse período foi diante do Atlético de Madrid, por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol.

O Leipzig, por outro lado, apresenta um retrospecto de duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe marcou 12 gols, mas sofreu 9, com a derrota por 6 a 1 para o Bayern sendo o resultado mais recente. Antes disso, a vitória por 6 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt e o triunfo por 5 a 0 sobre o Hamburgo mostram que o time tem capacidade ofensiva, mas a inconstância defensiva é uma preocupação clara.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1 no Bernabéu, em março de 2024, pela Champions League. Nos quatro jogos disputados entre os dois clubes nessa competição, o Real Madrid leva vantagem com duas vitórias contra uma do Leipzig, além do empate já mencionado. No total, os merengues marcaram quatro gols e sofreram três nesses confrontos.

Classificação

Na fase de liga da Champions League 2026/27, o Real Madrid ocupa a 8ª posição, enquanto o Leipzig figura na 21ª colocação. A diferença de posições reflete o momento distinto das duas equipes na competição, com os espanhóis em situação confortável e os alemães precisando de pontos para avançar.

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