Por que Rabiot e Upamecano não são titulares da França contra Marrocos na semifinal da Copa do Mundo?

França tem desfalques para a partida contra o Marrocos nesta quarta-feira

A França tem dois desfalques importantes para a partida contra Marrocos, pela semifinal da Copa do Mundo do Qatar. O zagueiro Upamecano e o volante Rabiot são ausências no decisivo duelo.

Upamecano fica de fora do confronto devido a uma dor de garganta. O defensor desfalcou os últimos treinos da seleção francesa e não reuniu condições para estar em campo na semifinal do Mundial.

Rabiot, com uma gripe, também não esteve presente no último treino da França antes do embate contra Marrocos. O meio-campista fez um trabalho separado do restante do elenco. Sem estar 100%, Rabiot não estará em campo na partida desta quarta-feira.

O zagueiro Konaté substitui Upamecano no setor defensivo francês na semifinal. Já no meio campo, Fofana entra na vaga de Rabiot.

A escalação da França contra Marrocos é: Lloris, Koundé, Varane, Konaté e T. Hernandez; Tchouaméni, Fofana e Griezmann; Dembelé, Mbappé e Giroud.