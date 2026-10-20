Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

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Notícias e prováveis escalações

No Porto, Francesco Farioli deve escalar uma equipe com Diogo Costa no gol, tendo Moura, Kiwior, Martim Fernandes e Rosario na defesa. O meio-campo deve contar com Varela, Gabriel Veiga e Froholdt, enquanto André Silva, Borja Sainz e Pepe formam o ataque. Os desfalques confirmados são William Gomes e Vasco Sousa, ambos ausentes por lesão.

No PSV, Peter Bosz enfrenta um setor médico sobrecarregado. Schouten, Plea, Sildillia, Wanner, Pepi, Lammers e Ouaissa estão todos fora por lesão. O provável time inicial conta com Kovar no gol, Obispo, Geertruida, Kostic e Dest na defesa, Bajraktarevic, Mauro Junior, Sano e Fernandez no meio, com Perisic e Mijnans mais adiantados.

Retrospecto recente

O Porto vem de quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi justamente o revés por 3 a 2 diante do Betis na Champions League. Antes disso, os Dragões somaram triunfos expressivos, incluindo o 3 a 1 sobre o Benfica e o 4 a 1 sobre o Casa Pia no Campeonato Português. No total, o Porto marcou onze gols e sofreu dez nesse período.

O PSV acumula dois wins, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe de Bosz perdeu os dois mais recentes, o 1 a 0 para o Leipzig na Champions e o 2 a 1 para o Den Haag no Eredivisie. Antes disso, havia vencido o Heerenveen por 2 a 0 e goleado o Sparta Rotterdam por 4 a 1. No total, o PSV marcou oito gols e sofreu sete nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O único confronto registrado entre os dois clubes ocorreu em julho de 2016, quando o PSV recebeu o Porto em amistoso e venceu por 3 a 0. Não há outros registros de encontros entre as equipes, tornando este duelo da Champions League uma raridade histórica entre os dois clubes.

Classificação

Na tabela da fase de liga da Champions League, o Porto ocupa a 30ª posição e o PSV está em 26º. Ambas as equipes encontram-se na parte inferior da classificação, o que torna este confronto direto de grande peso para as ambições europeias dos dois clubes na temporada.

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