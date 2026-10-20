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Porto x PSV: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Porto x PSV

4-3-3
Porto crest
Porto
POR
page.match.formation.title
PSV crest
PSV
PSV
4-2-3-1
D. CostaD. CostaF. MouraF. MouraJ. KiwiorJ. KiwiorM. FernandesM. FernandesP. RosarioP. RosarioA. VarelaA. VarelaG. VeigaG. VeigaV. FroholdtV. FroholdtA. SilvaA. SilvaB. SainzB. Sainzteam-logoPepeM. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticS. DestS. DestE. BajraktarevicE. BajraktarevicMauro JuniorMauro JuniorK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicN. FernandezN. FernandezS. MijnansS. Mijnans
PSV crest
PSV
PSV
4-3-3
Porto

Time titular

PSV

Técnico

  • F. Farioli
  • P. Bosz

No Porto, Francesco Farioli deve escalar uma equipe com Diogo Costa no gol, tendo Moura, Kiwior, Martim Fernandes e Rosario na defesa. O meio-campo deve contar com Varela, Gabriel Veiga e Froholdt, enquanto André Silva, Borja Sainz e Pepe formam o ataque. Os desfalques confirmados são William Gomes e Vasco Sousa, ambos ausentes por lesão.

No PSV, Peter Bosz enfrenta um setor médico sobrecarregado. Schouten, Plea, Sildillia, Wanner, Pepi, Lammers e Ouaissa estão todos fora por lesão. O provável time inicial conta com Kovar no gol, Obispo, Geertruida, Kostic e Dest na defesa, Bajraktarevic, Mauro Junior, Sano e Fernandez no meio, com Perisic e Mijnans mais adiantados.

Retrospecto recente

POR

POR - Sequência

CAP
V1-4
BEN
V3-1
COR
V1-3
MAR
V1-2
BET
D3-2
Gol marcado (sofrido)
14/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
PSV

PSV - Sequência

SPA
V4-1
TWE
D3-2
HEE
V2-0
RBL
D1-0
HAA
D2-1
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Porto vem de quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi justamente o revés por 3 a 2 diante do Betis na Champions League. Antes disso, os Dragões somaram triunfos expressivos, incluindo o 3 a 1 sobre o Benfica e o 4 a 1 sobre o Casa Pia no Campeonato Português. No total, o Porto marcou onze gols e sofreu dez nesse período.

O PSV acumula dois wins, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe de Bosz perdeu os dois mais recentes, o 1 a 0 para o Leipzig na Champions e o 2 a 1 para o Den Haag no Eredivisie. Antes disso, havia vencido o Heerenveen por 2 a 0 e goleado o Sparta Rotterdam por 4 a 1. No total, o PSV marcou oito gols e sofreu sete nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

PortoEmpatePSV
0
0
1
Amistosos de clubes
PSV badge
PSV
PSV
3
Porto badge
Porto
POR
0
FJ
0Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram0/1

O único confronto registrado entre os dois clubes ocorreu em julho de 2016, quando o PSV recebeu o Porto em amistoso e venceu por 3 a 0. Não há outros registros de encontros entre as equipes, tornando este duelo da Champions League uma raridade histórica entre os dois clubes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da fase de liga da Champions League, o Porto ocupa a 30ª posição e o PSV está em 26º. Ambas as equipes encontram-se na parte inferior da classificação, o que torna este confronto direto de grande peso para as ambições europeias dos dois clubes na temporada.

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