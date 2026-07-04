



Copa do Mundo - Fase Final Philadelphia Stadium





Como assistir Paraguai x França online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Paraguai e França pode ser assistido ao vivo pelo Disney+ e pela Caze TV. Veja abaixo os canais e plataformas disponíveis para acompanhar a transmissão.





Notícias e prováveis escalações





Gustavo Alfaro não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão para o Paraguai nesta partida. Nenhuma escalação provável foi divulgada oficialmente, e as informações serão atualizadas conforme o clube se aproxime do jogo.

Do lado francês, Didier Deschamps também não registra ausências confirmadas. O técnico deve manter a estrutura que funcionou contra a Suécia, com Mbappé, Olise, Dembélé e Barcola como referências no setor ofensivo. Qualquer novidade de última hora será refletida aqui antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 8 A. Tchouameni





Retrospecto recente

O Paraguai chega a esta partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 1 sobre a Alemanha na Copa do Mundo — placar que garantiu a classificação da Albirroja. Antes disso, a seleção de Alfaro bateu a Turquia por 1 a 0 e a Nicarágua por 4 a 0, mas também sofreu uma pesada derrota de 4 a 1 para os Estados Unidos e ficou no 0 a 0 com a Austrália. No total, o Paraguai marcou seis gols e sofreu cinco nesse período.

A França, por outro lado, vem em sequência perfeita: cinco vitórias nos últimos cinco jogos. Os Bleus golearam a Suécia por 3 a 0 na rodada anterior e antes disso venceram Noruega, Iraque e Senegal na fase de grupos. A única partida fora da Copa do Mundo nesse recorte foi um amistoso contra a Irlanda do Norte, vencido por 3 a 1. Ao todo, a seleção francesa marcou 14 gols e sofreu apenas dois, com duas partidas sem sofrer gols.





Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre as duas seleções é composto por três jogos, todos amistosos. O confronto mais recente aconteceu em junho de 2017, com vitória francesa por 5 a 0. Em junho de 2014, o placar foi de 1 a 1, e em maio de 2008 o jogo terminou sem gols. Nos três encontros registrados, a França venceu uma vez, empatou duas vezes e marcou seis gols, contra apenas um do Paraguai.





Classificação

Na fase de grupos, o Paraguai terminou na terceira colocação do Grupo D, enquanto a França encerrou a fase classificatória no primeiro lugar do Grupo I.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.