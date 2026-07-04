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Paraguai x França: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Paraguai x França
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França
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Paraguai e França, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Copa do Mundo - Fase Final
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Como assistir Paraguai x França online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Paraguai e França pode ser assistido ao vivo pelo Disney+ e pela Caze TV. Veja abaixo os canais e plataformas disponíveis para acompanhar a transmissão.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Paraguai x França

4-1-2-3
Paraguai crest
Paraguai
PAR
Formação
França crest
França
FRA
4-2-3-1
12O. Gill15G. Gomez13J. Canale6J. Alonso4J. Caceres23M. Galarza8D. Gomez14A. Cubas10M. Almiron21G. Avalos19J. Enciso16M. Maignan4D. Upamecano3L. Digne5J. Kounde17W. Saliba6M. Kone12B. Barcola7O. Dembele11M. Olise14A. Rabiot10K. Mbappe
França crest
França
FRA
4-1-2-3
Paraguai

Time titular

França

Técnico

  • G. Alfaro
  • D. Deschamps

Lesões e suspensões

    Gustavo Alfaro não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão para o Paraguai nesta partida. Nenhuma escalação provável foi divulgada oficialmente, e as informações serão atualizadas conforme o clube se aproxime do jogo.

    Do lado francês, Didier Deschamps também não registra ausências confirmadas. O técnico deve manter a estrutura que funcionou contra a Suécia, com Mbappé, Olise, Dembélé e Barcola como referências no setor ofensivo. Qualquer novidade de última hora será refletida aqui antes do apito inicial.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado

    Lesões e suspensões


    Retrospecto recente

    PAR

    PAR - Sequência

    NIC
    V4-0
    EU
    D4-1
    TUR
    V0-1
    AUS
    E0-0
    ALE
    V1-1
    Gol marcado (sofrido)
    7/5
    Jogos com mais de 2,5 gols
    2/5
    Ambas as equipes marcaram
    2/5
    FRA

    FRA - Sequência

    NIR
    V3-1
    SEN
    V3-1
    IRQ
    V3-0
    NOR
    V1-4
    SWE
    V3-0
    Gol marcado (sofrido)
    16/3
    Jogos com mais de 2,5 gols
    5/5
    Ambas as equipes marcaram
    3/5

    O Paraguai chega a esta partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 1 sobre a Alemanha na Copa do Mundo — placar que garantiu a classificação da Albirroja. Antes disso, a seleção de Alfaro bateu a Turquia por 1 a 0 e a Nicarágua por 4 a 0, mas também sofreu uma pesada derrota de 4 a 1 para os Estados Unidos e ficou no 0 a 0 com a Austrália. No total, o Paraguai marcou seis gols e sofreu cinco nesse período.

    A França, por outro lado, vem em sequência perfeita: cinco vitórias nos últimos cinco jogos. Os Bleus golearam a Suécia por 3 a 0 na rodada anterior e antes disso venceram Noruega, Iraque e Senegal na fase de grupos. A única partida fora da Copa do Mundo nesse recorte foi um amistoso contra a Irlanda do Norte, vencido por 3 a 1. Ao todo, a seleção francesa marcou 14 gols e sofreu apenas dois, com duas partidas sem sofrer gols.


    Últimos confrontos diretos

    PAR

    Outros

    FRA

    0

    2

    Empates

    1

    1

    Gols feitos

    6
    Jogos com mais de 2.5 gols
    1/3
    Ambos os times marcam
    1/3

    O histórico recente entre as duas seleções é composto por três jogos, todos amistosos. O confronto mais recente aconteceu em junho de 2017, com vitória francesa por 5 a 0. Em junho de 2014, o placar foi de 1 a 1, e em maio de 2008 o jogo terminou sem gols. Nos três encontros registrados, a França venceu uma vez, empatou duas vezes e marcou seis gols, contra apenas um do Paraguai.


    Classificação

    Na fase de grupos, o Paraguai terminou na terceira colocação do Grupo D, enquanto a França encerrou a fase classificatória no primeiro lugar do Grupo I.



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