Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Copa Libertadores
team-logoPalmeiras
team-logoLDU Quito
Assista aqui! Paramount+
GOAL-e

Com o apoio de

Palmeiras x LDU Quito: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Libertadores

Palmeiras x LDU Quito
Palmeiras
LDU Quito
Copa Libertadores

Saiba onde vai passar o jogo entre Palmeiras e LDU Quito, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Copa Libertadores - Quartas de final

Como assistir Palmeiras x LDU Quito online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Paramount+

Paramount+

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Palmeiras x LDU Quito

Técnico

  • A. Ferreira

Abel Ferreira não tem lesionados ou suspensos confirmados no elenco do Palmeiras para este jogo, e nenhum time provável foi divulgado até o momento. Atualizações serão adicionadas conforme a delegação se aproxima do confronto.

No LDU Quito, o técnico Tiago Nunes também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Nenhuma escalação projetada foi anunciada, e mais informações sobre o grupo serão fornecidas na véspera da partida.

Retrospecto recente

SEP

SEP - Sequência

VAS
V4-1
SAN
V3-0
MIR
E1-1
SAN
E0-0
BOT
E0-0
Gol marcado (sofrido)
8/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
UNI

UNI - Sequência

EME
V2-0
AUC
V1-0
GCI
D2-1
MUR
E0-0
TEC
V1-3
Gol marcado (sofrido)
7/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Palmeiras soma dois empates e três vitórias nos últimos cinco jogos, com o resultado mais recente sendo um empate sem gols contra o Botafogo no Brasileirão. Antes disso, a equipe ficou no 0 a 0 com o Santos na Copa do Brasil, após ter vencido o mesmo adversário por 3 a 0 na ida. O Verdão também bateu o Vasco por 4 a 1 e empatou com o Mirassol por 1 a 1 na Série A.

O LDU Quito vem de três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 3 a 1 sobre o Técnico Universitario fora de casa, no Campeonato Equatoriano. Os equatorianos também venceram o Emelec por 2 a 0 e o Aucas por 1 a 0 na Copa do Equador, mas perderam para o Guayaquil City por 2 a 1.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

PalmeirasEmpateLDU Quito
2
0
2
Copa Libertadores
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
4
LDU Quito badge
LDU Quito
UNI
0
FJ
Copa Libertadores
LDU Quito badge
LDU Quito
UNI
3
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
FJ
Copa Libertadores
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
LDU Quito badge
LDU Quito
UNI
0
FJ
Copa Libertadores
LDU Quito badge
LDU Quito
UNI
3
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
FJ
8Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/4
Ambas as equipes marcaram1/4

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em outubro de 2025, pela Copa Libertadores, quando o Palmeiras venceu o LDU Quito por 4 a 0. Dias antes, no entanto, os equatorianos haviam vencido o jogo da ida por 3 a 0 em Quito. Nos quatro jogos registrados entre os clubes, o Palmeiras soma duas vitórias e o LDU outras duas, com os confrontos concentrados na Copa Libertadores de 2009 e na edição mais recente da competição.

Classificação

Na Copa Libertadores, o Palmeiras ocupa a segunda posição do grupo, enquanto o LDU Quito figura na primeira colocação da tabela.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google