Copa Libertadores - Quartas de final 9 de set. de 2026 - 18:00

Como assistir Palmeiras x LDU Quito online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Abel Ferreira não tem lesionados ou suspensos confirmados no elenco do Palmeiras para este jogo, e nenhum time provável foi divulgado até o momento. Atualizações serão adicionadas conforme a delegação se aproxima do confronto.

No LDU Quito, o técnico Tiago Nunes também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Nenhuma escalação projetada foi anunciada, e mais informações sobre o grupo serão fornecidas na véspera da partida.

Retrospecto recente

O Palmeiras soma dois empates e três vitórias nos últimos cinco jogos, com o resultado mais recente sendo um empate sem gols contra o Botafogo no Brasileirão. Antes disso, a equipe ficou no 0 a 0 com o Santos na Copa do Brasil, após ter vencido o mesmo adversário por 3 a 0 na ida. O Verdão também bateu o Vasco por 4 a 1 e empatou com o Mirassol por 1 a 1 na Série A.

O LDU Quito vem de três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 3 a 1 sobre o Técnico Universitario fora de casa, no Campeonato Equatoriano. Os equatorianos também venceram o Emelec por 2 a 0 e o Aucas por 1 a 0 na Copa do Equador, mas perderam para o Guayaquil City por 2 a 1.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em outubro de 2025, pela Copa Libertadores, quando o Palmeiras venceu o LDU Quito por 4 a 0. Dias antes, no entanto, os equatorianos haviam vencido o jogo da ida por 3 a 0 em Quito. Nos quatro jogos registrados entre os clubes, o Palmeiras soma duas vitórias e o LDU outras duas, com os confrontos concentrados na Copa Libertadores de 2009 e na edição mais recente da competição.

Classificação

Na Copa Libertadores, o Palmeiras ocupa a segunda posição do grupo, enquanto o LDU Quito figura na primeira colocação da tabela.

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