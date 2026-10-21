Copa Libertadores - Semifinal 21 de out. de 2026 - 20:30

Como assistir Palmeiras x Fluminense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Abel Ferreira não tem informações confirmadas sobre desfalques ou suspensões no Palmeiras para este confronto. Atualizações sobre o elenco disponível serão divulgadas conforme se aproximar o horário da partida.

No Fluminense, Marcao também não confirmou relacionados, lesionados ou suspensos. As novidades sobre o time tricolor devem ser publicadas quando as informações oficiais forem liberadas.

Retrospecto recente

O Palmeiras chega em grande momento, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico Paranaense no Brasileirão, seguida pelo triunfo por 2 a 1 sobre o Fluminense na Libertadores. Antes disso, o time de Abel Ferreira goleou o Corinthians por 4 a 1 no campeonato nacional. O único ponto perdido nesse período foi o empate sem gols com o Grêmio.

O Fluminense atravessa fase oposta, com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe de Marcao perdeu para Santos, Palmeiras e Flamengo nesse intervalo, mas venceu o Coritiba por 4 a 0 e o Corinthians por 3 a 1 fora de casa. No total, o Fluminense marcou nove gols e sofreu seis nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu pela Copa Libertadores em outubro de 2026, com vitória do Palmeiras por 2 a 1 jogando no estádio do Fluminense. Antes disso, o Fluminense havia vencido por 3 a 2 em casa no Brasileirão de agosto de 2026. Nos últimos cinco jogos entre os clubes, o Palmeiras leva vantagem, com três vitórias contra duas do Fluminense, tendo as partidas produzido 13 gols no total.

Classificação

Na tabela da Copa Libertadores, Palmeiras e Fluminense ocupam a segunda posição em seus respectivos grupos, ambos em situação de classificação para a próxima fase da competição.

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