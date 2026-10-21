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Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Libertadores

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Palmeiras x Fluminense

Técnico

  • A. Ferreira

Abel Ferreira não tem informações confirmadas sobre desfalques ou suspensões no Palmeiras para este confronto. Atualizações sobre o elenco disponível serão divulgadas conforme se aproximar o horário da partida.

No Fluminense, Marcao também não confirmou relacionados, lesionados ou suspensos. As novidades sobre o time tricolor devem ser publicadas quando as informações oficiais forem liberadas.

Retrospecto recente

SEP

SEP - Sequência

GRE
E0-0
BAH
V1-0
COR
V4-1
FLU
V1-2
APR
V0-2
Gol marcado (sofrido)
9/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
FLU

FLU - Sequência

COR
V1-3
COR
V4-0
FLA
D1-0
SEP
D1-2
SAN
D1-2
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Palmeiras chega em grande momento, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico Paranaense no Brasileirão, seguida pelo triunfo por 2 a 1 sobre o Fluminense na Libertadores. Antes disso, o time de Abel Ferreira goleou o Corinthians por 4 a 1 no campeonato nacional. O único ponto perdido nesse período foi o empate sem gols com o Grêmio.

O Fluminense atravessa fase oposta, com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe de Marcao perdeu para Santos, Palmeiras e Flamengo nesse intervalo, mas venceu o Coritiba por 4 a 0 e o Corinthians por 3 a 1 fora de casa. No total, o Fluminense marcou nove gols e sofreu seis nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

PalmeirasEmpateFluminense
3
1
1
Copa Libertadores
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
3
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
FJ
8Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu pela Copa Libertadores em outubro de 2026, com vitória do Palmeiras por 2 a 1 jogando no estádio do Fluminense. Antes disso, o Fluminense havia vencido por 3 a 2 em casa no Brasileirão de agosto de 2026. Nos últimos cinco jogos entre os clubes, o Palmeiras leva vantagem, com três vitórias contra duas do Fluminense, tendo as partidas produzido 13 gols no total.

Classificação

Na tabela da Copa Libertadores, Palmeiras e Fluminense ocupam a segunda posição em seus respectivos grupos, ambos em situação de classificação para a próxima fase da competição.

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