Liga dos Campeões - Rodada 1 10 de set. de 2026 - 12:45 Philips Stadion

Como assistir PSV x Shakhtar Donetsk online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Para o PSV, Peter Bosz deve escalar: Matej Kovar; Armando Obispo, Filip Kostic, Sergino Dest, Lutsharel Geertruida; Ruben van Bommel, Guus Til, Noah Fernandez; Kodai Sano, Ivan Perisic e Ricardo Pepi. Não há lesionados ou suspensos confirmados no momento. Pelo Shakhtar Donetsk, Arda Turan deve utilizar: Dmytro Riznyk; Mykola Matviyenko, Pedro Henrique, Vinicius Tobias, Valeriy Bondar; Newerton, Oleg Ocheretko, Yegor Nazaryna; Alisson Santana, Marlon Gomes e Kaua Elias. Também não há baixas confirmadas para a equipe ucraniana. Atualizações serão adicionadas conforme novas informações surjam antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O PSV chega ao confronto com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, tendo marcado 17 gols e sofrido apenas 5 nesse período. A vitória mais recente foi o 3 a 1 sobre o Ajax na Eredivisie, em 5 de setembro. Antes disso, o time goleou o Utrecht por 6 a 1 e venceu o FC Groningen por 5 a 1, mostrando um poder ofensivo considerável. O único ponto perdido foi o empate em 2 a 2 com o Fortuna Sittard em agosto. O Shakhtar, por sua vez, registra quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo campeonato ucraniano. O triunfo mais recente foi o 2 a 1 sobre o Karpaty em 5 de setembro, enquanto a única derrota veio diante do Polissya Zhytomyr, por 2 a 0, no final de agosto. No total, os ucranianos marcaram 11 gols e sofreram 5 nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O único confronto registrado entre PSV e Shakhtar Donetsk nos dados disponíveis aconteceu em 27 de novembro de 2024, pela Liga dos Campeões, com vitória do PSV por 3 a 2 jogando em casa. Com base nesse histórico, os holandeses levam vantagem no retrospecto direto entre os clubes.

Classificação

Na tabela atual da Liga dos Campeões, PSV e Shakhtar Donetsk ocupam a mesma posição: ambos estão em sétimo lugar na competição.

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