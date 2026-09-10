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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de PSV x Shakhtar Donetsk

4-2-3-1
PSV crest
PSV
PSV
Formação
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
M. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoF. KosticF. KosticS. DestS. DestL. GeertruidaL. GeertruidaR. van BommelR. van BommelG. TilG. TilN. FernandezN. FernandezK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicR. PepiR. PepiD. RiznykD. RiznykM. MatviyenkoM. MatviyenkoP. HenriqueP. HenriqueV. TobiasV. TobiasV. BondarV. BondarNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoY. NazarynaY. NazarynaA. SantanaA. SantanaM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-2-3-1
PSV

Time titular

Shakhtar Donetsk

Técnico

  • P. Bosz
  • A. Turan

Para o PSV, Peter Bosz deve escalar: Matej Kovar; Armando Obispo, Filip Kostic, Sergino Dest, Lutsharel Geertruida; Ruben van Bommel, Guus Til, Noah Fernandez; Kodai Sano, Ivan Perisic e Ricardo Pepi. Não há lesionados ou suspensos confirmados no momento. Pelo Shakhtar Donetsk, Arda Turan deve utilizar: Dmytro Riznyk; Mykola Matviyenko, Pedro Henrique, Vinicius Tobias, Valeriy Bondar; Newerton, Oleg Ocheretko, Yegor Nazaryna; Alisson Santana, Marlon Gomes e Kaua Elias. Também não há baixas confirmadas para a equipe ucraniana. Atualizações serão adicionadas conforme novas informações surjam antes do apito inicial.

Retrospecto recente

PSV

PSV - Sequência

SIT
E2-2
EXC
V1-2
GRO
V5-1
UTR
V1-6
AJX
V1-3
Gol marcado (sofrido)
18/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
SHK

SHK - Sequência

KUD
V5-1
EPI
V0-2
KHA
V0-1
POL
D0-2
KAR
V1-2
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O PSV chega ao confronto com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, tendo marcado 17 gols e sofrido apenas 5 nesse período. A vitória mais recente foi o 3 a 1 sobre o Ajax na Eredivisie, em 5 de setembro. Antes disso, o time goleou o Utrecht por 6 a 1 e venceu o FC Groningen por 5 a 1, mostrando um poder ofensivo considerável. O único ponto perdido foi o empate em 2 a 2 com o Fortuna Sittard em agosto. O Shakhtar, por sua vez, registra quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo campeonato ucraniano. O triunfo mais recente foi o 2 a 1 sobre o Karpaty em 5 de setembro, enquanto a única derrota veio diante do Polissya Zhytomyr, por 2 a 0, no final de agosto. No total, os ucranianos marcaram 11 gols e sofreram 5 nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

PSVEmpateShakhtar Donetsk
1
0
0
Liga dos Campeões
PSV badge
PSV
PSV
3
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
2
FJ
3Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram1/1

O único confronto registrado entre PSV e Shakhtar Donetsk nos dados disponíveis aconteceu em 27 de novembro de 2024, pela Liga dos Campeões, com vitória do PSV por 3 a 2 jogando em casa. Com base nesse histórico, os holandeses levam vantagem no retrospecto direto entre os clubes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
3
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
3
SportingSportingSCP
110031+23
V
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
6
BétisBétisBET
110032+13
V
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
12
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
13
PSVPSVPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
13
LeipzigLeipzigRBL
00000000
13
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
26
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
26
LilleLilleLIL
100123-10
D
28
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
28
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
30
LASKLASKLAS
100101-10
D
30
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
32
VikingVikingVIK
100113-20
D
34
PortoPortoPOR
100102-20
D
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
Classificação às quartas de final

Na tabela atual da Liga dos Campeões, PSV e Shakhtar Donetsk ocupam a mesma posição: ambos estão em sétimo lugar na competição.

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