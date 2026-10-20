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Napoli x Bodo/Glimt: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Napoli x Bodo/Glimt
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Napoli x Bodo/Glimt

3-4-2-1
Napoli crest
Napoli
NAP
page.match.formation.title
Bodo/Glimt crest
Bodo/Glimt
BOD
4-3-3
V. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicB. BadiashileB. BadiashileA. RrahmaniA. RrahmaniR. MarinR. MarinK. De BruyneK. De BruyneS. McTominayS. McTominayG. Di LorenzoG. Di LorenzoN. LangN. LangS. LobotkaS. LobotkaL. SpinazzolaL. SpinazzolaR. HoejlundR. HoejlundN. HaikinN. HaikinH. AleesamiH. AleesamiF. BjoerkanF. BjoerkanJ. GundersenJ. GundersenF. SjoevoldF. SjoevoldP. BergP. BergS. FetS. FetS. AuklendS. AuklendO. BrynhildsenO. BrynhildsenJ. HaugeJ. HaugeA. HelmersenA. Helmersen
Bodo/Glimt crest
Bodo/Glimt
BOD
3-4-2-1
Napoli

Time titular

Bodo/Glimt

Técnico

  • M. Allegri
  • K. Knutsen

Para o Napoli, Massimiliano Allegri não poderá contar com Costantino Favasuli, Alisson Santos, Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara e David Neres, todos ausentes por lesão. Não há suspensões registradas no elenco. O provável time titular inclui Vanja Milinkovic-Savic; Benoit Badiashile, Amir Rrahmani, Rafa Marin; Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Stanislav Lobotka, Leonardo Spinazzola; Noa Lang e Rasmus Hoejlund.

No Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen terá os desfalques de Haakon Evjen, Magnus Bech Riisnaes, August Mikkelsen e Isak Sjong por lesão, sem suspensões no grupo. A escalação provável conta com Nikita Haikin; Haitam Aleesami, Fredrik Andre Bjoerkan, Jostein Gundersen, Fredrik Sjoevold; Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet; Sondre Auklend, Jens Petter Hauge, Ola Brynhildsen; Andreas Helmersen.

Retrospecto recente

NAP

NAP - Sequência

BOL
V1-0
FIO
E1-1
FRC
V3-0
VIL
D3-1
VEN
D1-0
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BOD

BOD - Sequência

BRA
D2-1
RAN
V2-6
KBK
V3-1
BVB
V1-0
H-K
V0-2
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Napoli acumula dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com cinco gols marcados e cinco sofridos. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para o Venezia na Serie A, e antes disso o clube havia perdido por 3 a 1 para o Villarreal na Liga dos Campeões. A vitória por 3 a 0 sobre o Frosinone representa o melhor resultado recente do time.

O Bodo/Glimt vive momento oposto, com quatro vitórias e apenas uma derrota nos últimos cinco compromissos. A vitória mais recente foi por 2 a 0 sobre o Hamarkameratene no Eliteserien, e o triunfo por 1 a 0 sobre o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões se destaca como o resultado mais expressivo da sequência. A única derrota do período foi por 2 a 1 para o Brann no campeonato norueguês.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Napoli e Bodo/Glimt nos dados disponíveis. Esta será, portanto, um encontro inédito entre as duas equipes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na fase de liga da Liga dos Campeões, o Napoli ocupa a 32ª posição, enquanto o Bodo/Glimt está na 24ª. Os visitantes chegam a Nápoles em situação classificatória superior à dos anfitriões, o que aumenta a pressão sobre Allegri e seu elenco para conquistar os três pontos em casa.

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