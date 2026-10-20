Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

Como assistir Napoli x Bodo/Glimt online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Para o Napoli, Massimiliano Allegri não poderá contar com Costantino Favasuli, Alisson Santos, Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara e David Neres, todos ausentes por lesão. Não há suspensões registradas no elenco. O provável time titular inclui Vanja Milinkovic-Savic; Benoit Badiashile, Amir Rrahmani, Rafa Marin; Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Stanislav Lobotka, Leonardo Spinazzola; Noa Lang e Rasmus Hoejlund.

No Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen terá os desfalques de Haakon Evjen, Magnus Bech Riisnaes, August Mikkelsen e Isak Sjong por lesão, sem suspensões no grupo. A escalação provável conta com Nikita Haikin; Haitam Aleesami, Fredrik Andre Bjoerkan, Jostein Gundersen, Fredrik Sjoevold; Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet; Sondre Auklend, Jens Petter Hauge, Ola Brynhildsen; Andreas Helmersen.

Retrospecto recente

O Napoli acumula dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com cinco gols marcados e cinco sofridos. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para o Venezia na Serie A, e antes disso o clube havia perdido por 3 a 1 para o Villarreal na Liga dos Campeões. A vitória por 3 a 0 sobre o Frosinone representa o melhor resultado recente do time.

O Bodo/Glimt vive momento oposto, com quatro vitórias e apenas uma derrota nos últimos cinco compromissos. A vitória mais recente foi por 2 a 0 sobre o Hamarkameratene no Eliteserien, e o triunfo por 1 a 0 sobre o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões se destaca como o resultado mais expressivo da sequência. A única derrota do período foi por 2 a 1 para o Brann no campeonato norueguês.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Napoli e Bodo/Glimt nos dados disponíveis. Esta será, portanto, um encontro inédito entre as duas equipes.

Classificação

Na fase de liga da Liga dos Campeões, o Napoli ocupa a 32ª posição, enquanto o Bodo/Glimt está na 24ª. Os visitantes chegam a Nápoles em situação classificatória superior à dos anfitriões, o que aumenta a pressão sobre Allegri e seu elenco para conquistar os três pontos em casa.

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