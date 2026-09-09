Liga dos Campeões - Rodada 1 9 de set. de 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

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Notícias e prováveis escalações

O Napoli deve entrar em campo com Alex Meret no gol, uma linha defensiva formada por Rafa Marín, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Spinazzola e Amir Rrahmani, e um meio-campo com Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa. O ataque fica por conta de Alisson Santos, Rasmus Højlund e David Neres. A comissão técnica não reportou lesionados ou suspensos.

No Arsenal, Mikel Arteta não poderá contar com William Saliba, ausente por lesão. A provável escalação coloca David Raya no gol, com Ben White, Riccardo Calafiori, Gabriel e Ezri Konsa na defesa. Bruno Guimarães e Declan Rice formam o meio-campo ao lado de Christos Tzolis, com Bukayo Saka, Martin Ødegaard e Kai Havertz completando o time. Não há suspensões confirmadas. Atualizações serão adicionadas conforme se aproximar o horário do jogo.

Retrospecto recente

O Napoli chega ao confronto com uma sequência de dois jogos em casa que preocupa: derrota para o Como por 2 a 1 e para a Inter de Milão por 3 a 2, ambas pelo Campeonato Italiano. Nos últimos cinco jogos, a equipe registra dois triunfos, um empate e duas derrotas. No total, o time marcou 10 gols e sofreu 8 nesse período.

O Arsenal apresenta um retrospecto bem diferente. Os Gunners venceram os últimos quatro jogos, sem nenhuma derrota nos cinco mais recentes. A sequência inclui uma vitória por 3 a 0 sobre o Manchester City na Supercopa da Inglaterra e o 2 a 1 sobre o Chelsea na Premier League. No total, o time marcou 8 gols e sofreu apenas 2 nesse período.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes foi em abril de 2019, nas semifinais da Liga Europa, quando o Arsenal venceu o jogo de volta por 1 a 0 em Nápoles. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Arsenal leva vantagem, com três vitórias contra uma do Napoli e um empate. Os dois times também se encontraram na fase de grupos da Champions League em 2013, com vitórias para cada lado por 2 a 0.

Classificação

Na fase de liga da UEFA Champions League 2026/27, o Arsenal ocupa a segunda posição, enquanto o Napoli figura na 28ª colocação da tabela geral.

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