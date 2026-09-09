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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Napoli x Arsenal

4-3-3
Napoli crest
Napoli
NAP
Formação
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. MeretA. MeretR. MarinR. MarinG. Di LorenzoG. Di LorenzoL. SpinazzolaL. SpinazzolaA. RrahmaniA. RrahmaniK. De BruyneK. De BruyneS. LobotkaS. LobotkaA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaA. SantosA. SantosR. HoejlundR. HoejlundDavid NeresDavid NeresD. RayaD. RayaB. WhiteB. WhiteR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. GuimaraesB. GuimaraesC. TzolisC. TzolisB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-3-3
Napoli

Time titular

Arsenal

Técnico

  • M. Allegri
  • M. Arteta

O Napoli deve entrar em campo com Alex Meret no gol, uma linha defensiva formada por Rafa Marín, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Spinazzola e Amir Rrahmani, e um meio-campo com Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa. O ataque fica por conta de Alisson Santos, Rasmus Højlund e David Neres. A comissão técnica não reportou lesionados ou suspensos.

No Arsenal, Mikel Arteta não poderá contar com William Saliba, ausente por lesão. A provável escalação coloca David Raya no gol, com Ben White, Riccardo Calafiori, Gabriel e Ezri Konsa na defesa. Bruno Guimarães e Declan Rice formam o meio-campo ao lado de Christos Tzolis, com Bukayo Saka, Martin Ødegaard e Kai Havertz completando o time. Não há suspensões confirmadas. Atualizações serão adicionadas conforme se aproximar o horário do jogo.

Retrospecto recente

NAP

NAP - Sequência

CEL
E1-1
ARI
V6-2
GEN
V0-2
COM
D1-2
INT
D3-2
Gol marcado (sofrido)
12/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ARS

ARS - Sequência

COM
V1-1
MCI
V3-0
COV
V3-0
AVL
V0-1
CHE
V2-1
Gol marcado (sofrido)
10/2
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Napoli chega ao confronto com uma sequência de dois jogos em casa que preocupa: derrota para o Como por 2 a 1 e para a Inter de Milão por 3 a 2, ambas pelo Campeonato Italiano. Nos últimos cinco jogos, a equipe registra dois triunfos, um empate e duas derrotas. No total, o time marcou 10 gols e sofreu 8 nesse período.

O Arsenal apresenta um retrospecto bem diferente. Os Gunners venceram os últimos quatro jogos, sem nenhuma derrota nos cinco mais recentes. A sequência inclui uma vitória por 3 a 0 sobre o Manchester City na Supercopa da Inglaterra e o 2 a 1 sobre o Chelsea na Premier League. No total, o time marcou 8 gols e sofreu apenas 2 nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

NapoliEmpateArsenal
1
1
3
Liga Europa
Napoli badge
Napoli
NAP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
Liga Europa
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FJ
Liga dos Campeões
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FJ
Liga dos Campeões
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FJ
Amistosos de clubes
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Napoli badge
Napoli
NAP
2
FJ
4Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O encontro mais recente entre os dois clubes foi em abril de 2019, nas semifinais da Liga Europa, quando o Arsenal venceu o jogo de volta por 1 a 0 em Nápoles. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Arsenal leva vantagem, com três vitórias contra uma do Napoli e um empate. Os dois times também se encontraram na fase de grupos da Champions League em 2013, com vitórias para cada lado por 2 a 0.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
2
BétisBétisBET
110032+13
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
6
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
PSGPSGPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
StuttgartStuttgartSTU
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
SportingSportingSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
7
LeipzigLeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
NapoliNapoliNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
32
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
32
LilleLilleLIL
100123-10
D
34
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
35
LASKLASKLAS
100101-10
D
36
PortoPortoPOR
100102-20
D
Classificação às quartas de final

Na fase de liga da UEFA Champions League 2026/27, o Arsenal ocupa a segunda posição, enquanto o Napoli figura na 28ª colocação da tabela geral.

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