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Copa Libertadores
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Mirassol x LDU Quito: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Libertadores

Mirassol x LDU Quito
Mirassol
LDU Quito
Copa Libertadores

Saiba onde vai passar o jogo entre Mirassol e LDU Quito, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Copa Libertadores - 1/8

Como assistir Mirassol x LDU Quito online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Mirassol x LDU Quito

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Mirassol
MIR
Formação
LDU Quito crest
LDU Quito
UNI
LDU Quito crest
LDU Quito
UNI

Técnico

  • R. Guanaes

O Mirassol é comandado por Rafael Guanaes, mas nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões está disponível para o time paulista neste momento. Não há escalação provável divulgada, e as atualizações serão incluídas conforme se aproximar o horário da partida.

Do lado da LDU Quito, Tiago Nunes assume o comando técnico. Da mesma forma, não há registros de lesionados ou suspensos listados para os equatorianos, e maiores informações sobre o elenco disponível devem surgir na véspera do jogo.

Retrospecto recente

MIR

MIR - Sequência

VAS
E1-1
REM
V2-1
GRE
E1-1
GRE
D1-0
CRU
D3-1
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
UNI

UNI - Sequência

MAN
E1-1
BSC
V0-1
LDN
V6-0
DEL
V2-1
INV
D0-2
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Mirassol somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi para o Cruzeiro por 3 a 1 no Brasileirão, em 9 de agosto. Antes disso, o clube caiu para o Grêmio por 1 a 0 na Copa do Brasil, após ter empatado por 1 a 1 no jogo de ida. O único triunfo do período foi sobre o Remo por 2 a 1, com um empate por 1 a 1 contra o Vasco completando a sequência.

A LDU Quito registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Independiente del Valle no Campeonato Equatoriano. Antes disso, os equatorianos venceram o Delfín por 2 a 1, golearam o Leones del Norte por 6 a 0 na Copa Ecuador e bateram o Barcelona de Guayaquil por 1 a 0. O único empate foi contra o Manta por 1 a 1. No total, a LDU marcou dez gols e sofreu quatro nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

MirassolEmpateLDU Quito
1
0
1
Copa Libertadores
Mirassol badge
Mirassol
MIR
2
LDU Quito badge
LDU Quito
UNI
0
FJ
Copa Libertadores
LDU Quito badge
LDU Quito
UNI
2
Mirassol badge
Mirassol
MIR
0
FJ
2Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols0/2
Ambas as equipes marcaram0/2

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 7 de maio de 2026, pela Copa Libertadores, com vitória do Mirassol por 2 a 0 jogando em casa. Antes disso, em 15 de abril de 2026, também pela Libertadores, a LDU Quito venceu por 2 a 0 no Equador. Nos dois únicos jogos registrados entre os clubes, cada time venceu uma vez, com o mesmo placar, e nenhum gol foi marcado pelo time visitante em qualquer dos dois confrontos.

Classificação

Copa Libertadores

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LDU QuitoLDU QuitoUNI
640285+312
V
V
D
D
V
2
MirassolMirassolMIR
640274+312
D
V
V
V
D
3
LanúsLanúsLAN
630337-49
V
D
D
V
V
4
Always ReadyAlways ReadyREA
610579-23
D
D
V
D
D
Classificação às quartas de final
Qualification to Copa Sudamericana Final stage

Na tabela da Copa Libertadores, a LDU Quito ocupa a primeira posição do grupo, enquanto o Mirassol aparece em segundo lugar.

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