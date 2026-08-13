Copa Libertadores - 1/8 13 de ago. de 2026 - 18:00

Como assistir Mirassol x LDU Quito online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Mirassol é comandado por Rafael Guanaes, mas nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões está disponível para o time paulista neste momento. Não há escalação provável divulgada, e as atualizações serão incluídas conforme se aproximar o horário da partida.

Do lado da LDU Quito, Tiago Nunes assume o comando técnico. Da mesma forma, não há registros de lesionados ou suspensos listados para os equatorianos, e maiores informações sobre o elenco disponível devem surgir na véspera do jogo.

Retrospecto recente

O Mirassol somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi para o Cruzeiro por 3 a 1 no Brasileirão, em 9 de agosto. Antes disso, o clube caiu para o Grêmio por 1 a 0 na Copa do Brasil, após ter empatado por 1 a 1 no jogo de ida. O único triunfo do período foi sobre o Remo por 2 a 1, com um empate por 1 a 1 contra o Vasco completando a sequência.

A LDU Quito registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Independiente del Valle no Campeonato Equatoriano. Antes disso, os equatorianos venceram o Delfín por 2 a 1, golearam o Leones del Norte por 6 a 0 na Copa Ecuador e bateram o Barcelona de Guayaquil por 1 a 0. O único empate foi contra o Manta por 1 a 1. No total, a LDU marcou dez gols e sofreu quatro nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 7 de maio de 2026, pela Copa Libertadores, com vitória do Mirassol por 2 a 0 jogando em casa. Antes disso, em 15 de abril de 2026, também pela Libertadores, a LDU Quito venceu por 2 a 0 no Equador. Nos dois únicos jogos registrados entre os clubes, cada time venceu uma vez, com o mesmo placar, e nenhum gol foi marcado pelo time visitante em qualquer dos dois confrontos.

Classificação

Copa Libertadores Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 LDU Quito UNI 6 4 0 2 8 5 +3 12 V V D D V 2 Mirassol MIR 6 4 0 2 7 4 +3 12 D V V V D 3 Lanús LAN 6 3 0 3 3 7 -4 9 V D D V V 4 Always Ready REA 6 1 0 5 7 9 -2 3 D D V D D Classificação às quartas de final Qualification to Copa Sudamericana Final stage

Na tabela da Copa Libertadores, a LDU Quito ocupa a primeira posição do grupo, enquanto o Mirassol aparece em segundo lugar.

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