Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 15:00 Anfield

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Notícias e prováveis escalações

Para o Liverpool, Andoni Iraola deve escalar Alisson Becker no gol, com Joseph Gomez, Ronald Araujo, Virgil van Dijk e Konstantinos Tsimikas na defesa. Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister e Florian Wirtz formam o meio-campo, enquanto Cody Gakpo, Rio Ngumoha e Lewis Koumas atuam no ataque. Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley e Vitezslav Jaros estão fora por lesão. Não há suspensões reportadas para o time da casa.

Pelo Villarreal, Inigo Perez deve utilizar Luiz Junior no gol, com Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga e Santiago Mourino na linha defensiva. Santi Comesana, Pape Gueye e Alberto Moleiro compõem o meio, com Nathan Saliba, Gerard Moreno e Georges Mikautadze no ataque. Nicolas Pepe é o único desfalque por lesão entre os visitantes, sem suspensões registradas.

Retrospecto recente

O Liverpool chega com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. A derrota veio diante do Manchester City por 3 a 0 na Premier League. Os Reds venceram o LASK por 6 a 3 na Champions League e, mais recentemente, bateram o Brentford por 2 a 1. Nos cinco jogos, a equipe marcou 11 gols e sofreu sete.

O Villarreal somou três vitórias, um empate e uma derrota no mesmo período. O tropeço foi um 1 a 0 para o Real Madrid na La Liga. O resultado mais recente foi o empate sem gols com o Elche, mas os espanhóis venceram o Napoli por 3 a 1 na última rodada europeia. Em cinco partidas, o Submarino Amarelo marcou oito gols e cedeu três.

Últimos confrontos diretos

O duelo mais recente entre os clubes foi na semifinal da Champions League 2021/22, quando o Liverpool venceu por 2 a 3 fora de casa e confirmou a classificação com um 2 a 0 em Anfield. Nos cinco confrontos registrados, o Liverpool venceu três, o Villarreal um, e um terminou empatado — incluindo os dois jogos da semifinal da Liga Europa de 2015/16, em que os Reds também avançaram.

Classificação

Na fase de liga da Champions League, o Liverpool ocupa a quinta posição, dentro dos lugares de classificação direta para as oitavas de final. O Villarreal está em 14º, ainda nos lugares de playoff.

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