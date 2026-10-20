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Liverpool x Villarreal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Liverpool x Villarreal
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Villarreal
Liga dos Campeões

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Liverpool x Villarreal

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
page.match.formation.title
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
A. BeckerA. BeckerJ. GomezJ. GomezK. TsimikasK. TsimikasR. AraujoR. AraujoV. van DijkV. van DijkR. GravenberchR. GravenberchC. GakpoC. GakpoF. WirtzF. WirtzR. NgumohaR. NgumohaA. Mac AllisterA. Mac Allisterteam-logoL. KoumasL. JuniorL. Juniorteam-logoC. RomeroP. NavarroP. NavarroR. VeigaR. VeigaS. MourinoS. MourinoS. ComesanaS. ComesanaP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroN. SalibaN. SalibaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. Mikautadze
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
Liverpool

Time titular

Villarreal

Técnico

  • A. Iraola
  • I. Perez

Para o Liverpool, Andoni Iraola deve escalar Alisson Becker no gol, com Joseph Gomez, Ronald Araujo, Virgil van Dijk e Konstantinos Tsimikas na defesa. Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister e Florian Wirtz formam o meio-campo, enquanto Cody Gakpo, Rio Ngumoha e Lewis Koumas atuam no ataque. Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley e Vitezslav Jaros estão fora por lesão. Não há suspensões reportadas para o time da casa.

Pelo Villarreal, Inigo Perez deve utilizar Luiz Junior no gol, com Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga e Santiago Mourino na linha defensiva. Santi Comesana, Pape Gueye e Alberto Moleiro compõem o meio, com Nathan Saliba, Gerard Moreno e Georges Mikautadze no ataque. Nicolas Pepe é o único desfalque por lesão entre os visitantes, sem suspensões registradas.

Retrospecto recente

LIV

LIV - Sequência

TOT
V3-1
BOU
V0-1
MCI
D0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
Gol marcado (sofrido)
12/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
VIL

VIL - Sequência

MAL
V1-3
LEV
V3-1
RMA
D1-0
NAP
V3-1
ELC
E0-0
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Liverpool chega com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. A derrota veio diante do Manchester City por 3 a 0 na Premier League. Os Reds venceram o LASK por 6 a 3 na Champions League e, mais recentemente, bateram o Brentford por 2 a 1. Nos cinco jogos, a equipe marcou 11 gols e sofreu sete.

O Villarreal somou três vitórias, um empate e uma derrota no mesmo período. O tropeço foi um 1 a 0 para o Real Madrid na La Liga. O resultado mais recente foi o empate sem gols com o Elche, mas os espanhóis venceram o Napoli por 3 a 1 na última rodada europeia. Em cinco partidas, o Submarino Amarelo marcou oito gols e cedeu três.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

LiverpoolEmpateVillarreal
3
1
1
Liga dos Campeões
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FJ
Liga dos Campeões
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
Liga Europa
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
Liga Europa
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FJ
Amistosos de clubes
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FJ
8Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O duelo mais recente entre os clubes foi na semifinal da Champions League 2021/22, quando o Liverpool venceu por 2 a 3 fora de casa e confirmou a classificação com um 2 a 0 em Anfield. Nos cinco confrontos registrados, o Liverpool venceu três, o Villarreal um, e um terminou empatado — incluindo os dois jogos da semifinal da Liga Europa de 2015/16, em que os Reds também avançaram.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na fase de liga da Champions League, o Liverpool ocupa a quinta posição, dentro dos lugares de classificação direta para as oitavas de final. O Villarreal está em 14º, ainda nos lugares de playoff.

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