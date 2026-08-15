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Liverpool x Como: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Amistosos de clubes

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Notícias e prováveis escalações

As informações sobre escalações e baixas para Liverpool x Como ainda não foram divulgadas oficialmente. Tanto o setor de notícias do Liverpool quanto o do Como não apresentaram dados sobre lesionados, suspensos ou prováveis titulares para este amistoso. Os dados serão atualizados conforme as equipes divulgarem informações mais próximas ao início da partida.

Retrospecto recente

LIV

LIV - Sequência

BRE
E1-1
SUN
V4-2
WRE
V1-0
LEE
D2-4
ASM
D2-3
Gol marcado (sofrido)
10/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
COM

COM - Sequência

PAR
V1-0
CRE
V1-4
PAR
E2-2
FAM
V3-2
ARS
D1-1
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Liverpool chega ao confronto com campanha irregular na pré-temporada: duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Os Reds venceram o Wrexham por 1 a 0 e golearam o Sunderland por 4 a 2, mas depois perderam para Leeds por 4 a 2 e para o Mônaco por 3 a 2, acumulando seis gols sofridos só nessas duas partidas. O único resultado do calendário oficial nesse recorte foi o empate por 1 a 1 com o Brentford pelo Campeonato Inglês.

O Como apresenta desempenho mais sólido, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe italiana encerrou a Serie A com triunfos sobre Cremonese e Parma, depois voltou aos gramados na pré-temporada empatando com o Paris FC por 2 a 2 e vencendo o Famalicão por 3 a 2. O resultado mais recente foi uma derrota para o Arsenal por 1 a 1 em amistoso disputado em 12 de agosto, placar que oficialmente foi registrado como derrota nos dados da competição.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Liverpool e Como disponíveis para análise. Esta partida pode representar um encontro inédito entre os dois clubes no histórico recente.

Classificação

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