Amistosos de clubes - Rodada 1 16 de ago. de 2026 - 06:30

Como assistir Liverpool x Como online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

As informações sobre escalações e baixas para Liverpool x Como ainda não foram divulgadas oficialmente. Tanto o setor de notícias do Liverpool quanto o do Como não apresentaram dados sobre lesionados, suspensos ou prováveis titulares para este amistoso. Os dados serão atualizados conforme as equipes divulgarem informações mais próximas ao início da partida.

Retrospecto recente

O Liverpool chega ao confronto com campanha irregular na pré-temporada: duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Os Reds venceram o Wrexham por 1 a 0 e golearam o Sunderland por 4 a 2, mas depois perderam para Leeds por 4 a 2 e para o Mônaco por 3 a 2, acumulando seis gols sofridos só nessas duas partidas. O único resultado do calendário oficial nesse recorte foi o empate por 1 a 1 com o Brentford pelo Campeonato Inglês.

O Como apresenta desempenho mais sólido, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe italiana encerrou a Serie A com triunfos sobre Cremonese e Parma, depois voltou aos gramados na pré-temporada empatando com o Paris FC por 2 a 2 e vencendo o Famalicão por 3 a 2. O resultado mais recente foi uma derrota para o Arsenal por 1 a 1 em amistoso disputado em 12 de agosto, placar que oficialmente foi registrado como derrota nos dados da competição.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Liverpool e Como disponíveis para análise. Esta partida pode representar um encontro inédito entre os dois clubes no histórico recente.

Classificação

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