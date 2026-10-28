Carabao Cup - Rodada 4 28 de out. de 2026 - 16:00 Anfield

Como assistir Liverpool x Chelsea online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Liverpool, Andoni Iraola não divulgou escalação provável nem informações detalhadas sobre lesionados ou suspensos. A principal dúvida fica por conta de Florian Wirtz, que deixou o campo com uma torção no tornozelo durante a vitória sobre o Brighton e terá sua situação avaliada pela comissão técnica nos próximos dias. Atualizações sobre o elenco serão acrescentadas conforme as informações forem disponibilizadas.

No Chelsea, Xabi Alonso também não confirmou a escalação nem detalhou baixas para o confronto. Informações sobre lesionados e suspensos serão adicionadas à medida que o clube se pronunciar antes da partida.

Retrospecto recente

O Liverpool chega ao confronto com quatro vitórias consecutivas em todas as competições, registrando três triunfos e uma derrota nos últimos cinco jogos. Os Reds marcaram 16 gols e sofreram 12 nesse período, com resultados expressivos como a goleada de 6 a 3 sobre o LASK e a vitória por 4 a 3 diante do Villarreal. O único tropeço foi a derrota por 3 a 0 para o Manchester City. No último jogo, venceram o Brighton por 2 a 0 em Anfield.

O Chelsea soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com oito gols marcados e seis sofridos. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Tottenham. O melhor resultado do período foi a vitória por 5 a 1 sobre o Bournemouth.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em maio de 2026, pela Premier League, com empate por 1 a 1 em Anfield. Nos últimos cinco encontros, o Chelsea leva vantagem com dois triunfos contra um do Liverpool, além de um empate — o quinto jogo foi uma vitória dos Reds por 1 a 0 sobre o Chelsea na final da Copa da Liga Inglesa de fevereiro de 2024. No total desses cinco duelos, foram marcados 10 gols, cinco para cada lado.

Classificação

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