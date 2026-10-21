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Lille x Galatasaray: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Lille x Galatasaray
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Saiba onde vai passar o jogo entre Lille e Galatasaray, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Lille x Galatasaray

4-2-3-1
Lille crest
Lille
LIL
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Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
B. OzerB. OzerR. PerraudR. Perraudteam-logoM. GoffiA. RibeiroA. RibeiroN. NgoyN. NgoyN. MukauN. MukauN. BentalebN. BentalebB. AndreB. AndreD. BakwaD. BakwaH. HaraldssonH. HaraldssonO. GiroudO. GiroudU. CakirU. CakirA. BardakciA. BardakciR. SallaiR. SallaiD. SanchezD. SanchezE. ElmaliE. ElmaliY. AkgunY. AkgunL. TorreiraL. TorreiraA. BatrakovA. BatrakovM. LeminaM. LeminaB. YilmazB. YilmazV. OsimhenV. Osimhen
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Galatasaray
GAL
4-2-3-1
Lille

Time titular

Galatasaray

Técnico

  • D. Ancelotti
  • O. Buruk

No Lille, Davide Ancelotti deve escalar: Berke Ozer; Romain Perraud, Maxima Goffi, Alexsandro Ribeiro, Nathan Ngoy; Ngal Ayel Mukau, Nabil Bentaleb, Benjamin Andre; Dilane Bakwa, Hakon Arnar Haraldsson e Olivier Giroud. Não há lesionados ou suspensos confirmados até o momento — atualizações serão adicionadas conforme a proximidade da partida.

O Galatasaray deve entrar em campo com: Ugurcan Cakir; Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Evren Eren Elmali, Baris Alper Yilmaz; Lucas Torreira, Mario Lemina; Yunus Akgun, Aleksey Batrakov, Rafael Leao; Victor Osimhen. Assim como o adversário, o clube turco não registra baixas por lesão ou suspensão confirmadas até agora.

Retrospecto recente

LIL

LIL - Sequência

NCE
D2-1
ZUL
V2-1
LEH
V1-0
ARS
D3-0
B29
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
GAL

GAL - Sequência

TRS
D4-0
PEN
E3-3
KAS
V3-1
BAR
D1-4
GEN
V0-1
Gol marcado (sofrido)
8/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Lille soma um empate, duas vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe foi derrotada pelo Arsenal por 3 a 0 na Champions League e pelo Nice por 2 a 1 na Ligue 1, mas venceu o Le Havre por 1 a 0 e o Zulte Waregem por 2 a 1. No total, marcou cinco gols e sofreu sete nas cinco partidas.

O Galatasaray apresenta um aproveitamento semelhante: duas vitórias, um empate e duas derrotas. A goleada sofrida diante do Trabzonspor por 4 a 0 no campeonato turco contrasta com a vitória fora de casa sobre o Genclerbirligi por 1 a 0 no último fim de semana. Na Champions, a derrota para o Barcelona por 4 a 1 foi a mais recente. Ao todo, o clube turco marcou oito gols e sofreu nove nos últimos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos anteriores entre Lille e Galatasaray disponíveis no momento.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
7
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
BétisBétisBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
12
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
16
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
17
ComoComoCOM
210164+23
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
21
LensLensRCL
210134-13
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
27
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
29
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
31
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
32
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
33
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

Na fase de liga da Champions League, Lille ocupa a 34ª posição, enquanto o Galatasaray está logo abaixo, na 35ª colocação.

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