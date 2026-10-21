Liga dos Campeões - Rodada 3 21 de out. de 2026 - 12:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Como assistir Lille x Galatasaray online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Lille, Davide Ancelotti deve escalar: Berke Ozer; Romain Perraud, Maxima Goffi, Alexsandro Ribeiro, Nathan Ngoy; Ngal Ayel Mukau, Nabil Bentaleb, Benjamin Andre; Dilane Bakwa, Hakon Arnar Haraldsson e Olivier Giroud. Não há lesionados ou suspensos confirmados até o momento — atualizações serão adicionadas conforme a proximidade da partida.

O Galatasaray deve entrar em campo com: Ugurcan Cakir; Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Evren Eren Elmali, Baris Alper Yilmaz; Lucas Torreira, Mario Lemina; Yunus Akgun, Aleksey Batrakov, Rafael Leao; Victor Osimhen. Assim como o adversário, o clube turco não registra baixas por lesão ou suspensão confirmadas até agora.

Retrospecto recente

O Lille soma um empate, duas vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe foi derrotada pelo Arsenal por 3 a 0 na Champions League e pelo Nice por 2 a 1 na Ligue 1, mas venceu o Le Havre por 1 a 0 e o Zulte Waregem por 2 a 1. No total, marcou cinco gols e sofreu sete nas cinco partidas.

O Galatasaray apresenta um aproveitamento semelhante: duas vitórias, um empate e duas derrotas. A goleada sofrida diante do Trabzonspor por 4 a 0 no campeonato turco contrasta com a vitória fora de casa sobre o Genclerbirligi por 1 a 0 no último fim de semana. Na Champions, a derrota para o Barcelona por 4 a 1 foi a mais recente. Ao todo, o clube turco marcou oito gols e sofreu nove nos últimos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos anteriores entre Lille e Galatasaray disponíveis no momento.

Classificação

Na fase de liga da Champions League, Lille ocupa a 34ª posição, enquanto o Galatasaray está logo abaixo, na 35ª colocação.

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