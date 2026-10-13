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Lens x Sporting
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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Lens x Sporting

3-4-2-1
Lens crest
Lens
RCL
page.match.formation.title
Sporting crest
Sporting
SCP
4-3-3
R. RisserR. Risserteam-logoK. Antonioteam-logoP. GaniouS. BaidooS. BaidooS. AbdulhamidS. Abdulhamidteam-logoJ. Kadileteam-logoM. UdolF. ThauvinF. ThauvinA. HaidaraA. Haidarateam-logoM. CuisanceF. IvanovicF. IvanovicKaique PereiraKaique PereiraE. QuaresmaE. QuaresmaM. AraujoM. AraujoI. FresnedaI. FresnedaG. InacioG. InacioI. DoumbiaI. DoumbiaS. AltimiraS. AltimiraJ. SimoesJ. SimoesL. SuarezL. SuarezG. CatamoG. CatamoN. IrankundaN. Irankunda
Sporting crest
Sporting
SCP
3-4-2-1
Lens

Time titular

Sporting

Reservas

Técnico

  • Y. Cahuzac
  • R. Borges

O Lens de Yannick Cahuzac deve entrar em campo com Robin Risser no gol, linha defensiva formada por Samson Baidoo, Pierre Ganiou, Kyllian Antonio e Ruben Aguilar, e meio-campo composto por Franjo Ivanovic, Matthieu Udol e Florian Thauvin. Michael Cuisance, Yacine Titraoui e Odsonne Edouard completam o onze provável. Maik Nawrocki e Abdallah Sima estão fora por lesão.

No Sporting CP, Rui Borges deve escalar Rui Silva na meta, com Eduardo Quaresma, Maximiliano Araujo, Georgios Vagiannidis e Goncalo Inacio na defesa. Geny Catamo, Nestory Irankunda, Issa Doumbia, Sergi Altimira e Flavio Goncalves formam o meio e as alas, com Luis Suarez como referência ofensiva. Nuno Santos e Rodrigo Zalazar estão indisponíveis por lesão.

Retrospecto recente

RCL

RCL - Sequência

FCL
D0-1
SLP
V2-3
LEM
E2-2
ASM
D2-1
OL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SCP

SCP - Sequência

NAC
V2-0
GAL
V3-1
FAM
E1-1
ARO
E2-2
BRA
V1-3
Gol marcado (sofrido)
11/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Lens soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi sobre o Lyon por 2 a 1, mas antes disso a equipe havia perdido para o Mônaco pelo mesmo placar. No total, o Lens marcou oito gols e sofreu sete nesse período, refletindo a instabilidade da equipe nas duas pontas do campo.

O Sporting CP apresenta desempenho mais consistente, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Os portugueses venceram o Braga por 3 a 1 na rodada mais recente do campeonato e também bateram o Galatasaray por 3 a 1 na Champions League. A equipe de Rui Borges marcou dez gols e sofreu apenas quatro nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos anteriores entre Lens e Sporting CP disponíveis para este duelo. O histórico entre as duas equipes não consta nos registros fornecidos para esta partida.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
211051+44
E
V
3
ArsenalArsenalARS
211010+14
E
V
4
PSGPSGPSG
110061+53
V
5
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
210151+43
D
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210141+33
D
V
8
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
BétisBétisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
14
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
21012203
V
D
17
LensLensRCL
210134-13
D
V
18
VikingVikingVIK
210123-13
V
D
19
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
20
PSVPSVPSV
20201102
E
E
21
RomaRomaROM
10101101
E
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
23
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
24
VillarrealVillarrealVIL
201134-11
D
D
25
Club BruggeClub BruggeCLB
201123-11
E
D
26
LilleLilleLIL
201123-11
E
D
27
Inter de MilãoInter de MilãoINT
201112-11
E
D
28
NapoliNapoliNAP
201112-11
V
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
201113-21
E
D
30
LeipzigLeipzigRBL
201114-31
E
D
31
LASKLASKLAS
100101-10
D
32
PortoPortoPOR
100102-20
D
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na fase de liga da UEFA Champions League, o Sporting CP ocupa a sexta posição, enquanto o Lens figura em nono. O Sporting chega ao confronto em situação mais confortável na tabela, com maior margem para trabalhar em busca da classificação direta, ao passo que o Lens precisa pontuar para não se distanciar dos primeiros colocados.

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