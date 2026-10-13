Liga dos Campeões - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 12:45 Stade Bollaert-Delelis

Como assistir Lens x Sporting online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Lens de Yannick Cahuzac deve entrar em campo com Robin Risser no gol, linha defensiva formada por Samson Baidoo, Pierre Ganiou, Kyllian Antonio e Ruben Aguilar, e meio-campo composto por Franjo Ivanovic, Matthieu Udol e Florian Thauvin. Michael Cuisance, Yacine Titraoui e Odsonne Edouard completam o onze provável. Maik Nawrocki e Abdallah Sima estão fora por lesão.

No Sporting CP, Rui Borges deve escalar Rui Silva na meta, com Eduardo Quaresma, Maximiliano Araujo, Georgios Vagiannidis e Goncalo Inacio na defesa. Geny Catamo, Nestory Irankunda, Issa Doumbia, Sergi Altimira e Flavio Goncalves formam o meio e as alas, com Luis Suarez como referência ofensiva. Nuno Santos e Rodrigo Zalazar estão indisponíveis por lesão.

Retrospecto recente

O Lens soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi sobre o Lyon por 2 a 1, mas antes disso a equipe havia perdido para o Mônaco pelo mesmo placar. No total, o Lens marcou oito gols e sofreu sete nesse período, refletindo a instabilidade da equipe nas duas pontas do campo.

O Sporting CP apresenta desempenho mais consistente, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Os portugueses venceram o Braga por 3 a 1 na rodada mais recente do campeonato e também bateram o Galatasaray por 3 a 1 na Champions League. A equipe de Rui Borges marcou dez gols e sofreu apenas quatro nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos anteriores entre Lens e Sporting CP disponíveis para este duelo. O histórico entre as duas equipes não consta nos registros fornecidos para esta partida.

Classificação

Na fase de liga da UEFA Champions League, o Sporting CP ocupa a sexta posição, enquanto o Lens figura em nono. O Sporting chega ao confronto em situação mais confortável na tabela, com maior margem para trabalhar em busca da classificação direta, ao passo que o Lens precisa pontuar para não se distanciar dos primeiros colocados.

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