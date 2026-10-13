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Liga dos Campeões
team-logoLeipzig
Red Bull Arena Leipzig
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Leipzig x PSV: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Leipzig x PSV
Leipzig
PSV
Liga dos Campeões

Saiba onde vai passar o jogo entre Leipzig e PSV, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Liga dos Campeões - Rodada 2
Red Bull Arena Leipzig

Como assistir Leipzig x PSV online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Leipzig x PSV

4-2-3-1
Leipzig crest
Leipzig
RBL
page.match.formation.title
PSV crest
PSV
PSV
4-2-3-1
M. VandevoordtM. VandevoordtC. LukebaC. LukebaW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumR. BakuR. BakuA. NusaA. NusaE. BanzuziE. BanzuziB. GrudaB. GrudaN. El AynaouiN. El AynaouiC. NkunkuC. NkunkuR. CruzR. CruzM. KovarM. KovarS. DestS. DestL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticA. ObispoA. ObispoMauro JuniorMauro JuniorR. van BommelR. van BommelK. SanoK. SanoG. TilG. TilI. PerisicI. PerisicS. MijnansS. Mijnans
PSV crest
PSV
PSV
4-2-3-1
Leipzig

Time titular

PSV

Reservas

Técnico

  • M. Demichelis
  • P. Bosz

O Leipzig deve entrar em campo com Maarten Vandevoordt no gol, uma linha defensiva formada por Castello Lukeba, Willi Orban e David Raum, com Ridle Baku e Ezechiel Banzuzi nas laterais. O meio-campo conta com Antonio Nusa, Brajan Gruda e Neil El Aynaoui, enquanto Christopher Nkunku e Romulo Cruz formam o ataque. Christoph Baumgartner, Marc Guiu e Forzan Assan Ouedraogo estão fora por lesão.

O PSV deve escalar Matej Kovar na meta, com Sergino Dest, Lutsharel Geertruida, Mauro Junior e Armando Obispo na defesa. Kodai Sano, Guus Til e Noah Fernandez atuam no meio, com Sven Mijnans e Ruben van Bommel apoiando Ivan Perisic no ataque. Sam Lammers, Sami Ouaissa, Ricardo Pepi, Alassane Plea, Jerdy Schouten, Kilian Sildillia, Paul Wanner e Adamo Nagalo estão todos ausentes por lesão.

Retrospecto recente

RBL

RBL - Sequência

SVW
D3-1
COM
D4-1
HSV
V5-0
B04
D2-0
SGE
V6-0
Gol marcado (sofrido)
13/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
PSV

PSV - Sequência

AJX
V1-3
SHK
E1-1
SPA
V4-1
TWE
D3-2
HEE
V2-0
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Leipzig soma dois triunfos e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições, com dez gols marcados e dez sofridos. A sequência inclui uma derrota por 4 a 1 para o Como na Champions e um revés por 3 a 1 diante do Werder Bremen, mas também uma goleada de 5 a 0 sobre o Hamburger SV e, mais recentemente, uma vitória expressiva de 6 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt na Bundesliga.

O PSV registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A equipe bateu o Ajax por 3 a 1 fora de casa e venceu o Sparta Rotterdam por 4 a 1, além de ter empatado com o Shakhtar Donetsk por 1 a 1 na fase de liga da Champions. A derrota mais recente veio diante do Twente, por 3 a 2, quebrando uma sequência positiva. No total, o PSV marcou 12 gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Leipzig e PSV disponíveis para este duelo, tornando o jogo na Red Bull Arena um encontro inédito entre as duas equipes neste contexto.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
211051+44
E
V
3
ArsenalArsenalARS
211010+14
E
V
4
PSGPSGPSG
110061+53
V
5
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
210151+43
D
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210141+33
D
V
8
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
BétisBétisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
14
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
21012203
V
D
17
NapoliNapoliNAP
21011103
V
D
18
LensLensRCL
210134-13
D
V
19
VikingVikingVIK
210123-13
V
D
20
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
21
PSVPSVPSV
20201102
E
E
22
RomaRomaROM
10101101
E
23
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
25
Club BruggeClub BruggeCLB
201123-11
E
D
26
LilleLilleLIL
201123-11
E
D
27
Inter de MilãoInter de MilãoINT
201112-11
E
D
28
GalatasarayGalatasarayGAL
201113-21
E
D
29
LeipzigLeipzigRBL
201114-31
E
D
30
LASKLASKLAS
100101-10
D
31
VillarrealVillarrealVIL
200224-20
D
D
32
PortoPortoPOR
100102-20
D
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na fase de liga da Liga dos Campeões, o PSV ocupa a 19ª posição, enquanto o Leipzig figura na 32ª colocação. Ambos os clubes ainda têm espaço para avançar na tabela, mas o Leipzig precisa pontuar para evitar que sua campanha europeia perca força antes da fase decisiva da competição.

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