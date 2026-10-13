Como assistir Leipzig x PSV online - Canais de TV e transmissões ao vivo
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Escalações de Leipzig x PSV
Time titular
Reservas
Técnico
- M. Demichelis
- P. Bosz
O Leipzig deve entrar em campo com Maarten Vandevoordt no gol, uma linha defensiva formada por Castello Lukeba, Willi Orban e David Raum, com Ridle Baku e Ezechiel Banzuzi nas laterais. O meio-campo conta com Antonio Nusa, Brajan Gruda e Neil El Aynaoui, enquanto Christopher Nkunku e Romulo Cruz formam o ataque. Christoph Baumgartner, Marc Guiu e Forzan Assan Ouedraogo estão fora por lesão.
O PSV deve escalar Matej Kovar na meta, com Sergino Dest, Lutsharel Geertruida, Mauro Junior e Armando Obispo na defesa. Kodai Sano, Guus Til e Noah Fernandez atuam no meio, com Sven Mijnans e Ruben van Bommel apoiando Ivan Perisic no ataque. Sam Lammers, Sami Ouaissa, Ricardo Pepi, Alassane Plea, Jerdy Schouten, Kilian Sildillia, Paul Wanner e Adamo Nagalo estão todos ausentes por lesão.
Retrospecto recente
O Leipzig soma dois triunfos e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições, com dez gols marcados e dez sofridos. A sequência inclui uma derrota por 4 a 1 para o Como na Champions e um revés por 3 a 1 diante do Werder Bremen, mas também uma goleada de 5 a 0 sobre o Hamburger SV e, mais recentemente, uma vitória expressiva de 6 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt na Bundesliga.
O PSV registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A equipe bateu o Ajax por 3 a 1 fora de casa e venceu o Sparta Rotterdam por 4 a 1, além de ter empatado com o Shakhtar Donetsk por 1 a 1 na fase de liga da Champions. A derrota mais recente veio diante do Twente, por 3 a 2, quebrando uma sequência positiva. No total, o PSV marcou 12 gols e sofreu seis nesses cinco jogos.
Últimos confrontos diretos
Não há registros de confrontos anteriores entre Leipzig e PSV disponíveis para este duelo, tornando o jogo na Red Bull Arena um encontro inédito entre as duas equipes neste contexto.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
V
V
|2
|2
|1
|1
|0
|5
|1
|+4
|4
E
V
|3
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
E
V
|4
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|+5
|3
V
|5
|2
|1
|0
|1
|5
|1
|+4
|3
D
V
|6
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
V
|7
|2
|1
|0
|1
|4
|1
|+3
|3
D
V
|8
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
V
|10
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|11
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|12
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|14
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|15
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|16
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
V
D
|17
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
V
D
|18
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
D
V
|19
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
V
D
|20
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
V
D
|21
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
E
E
|22
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|23
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|24
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|25
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|26
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|27
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
E
D
|28
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
E
D
|29
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
E
D
|30
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|31
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
D
D
|32
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
D
|33
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
D
D
|34
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
D
|35
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|-5
|0
D
|36
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
D
Na fase de liga da Liga dos Campeões, o PSV ocupa a 19ª posição, enquanto o Leipzig figura na 32ª colocação. Ambos os clubes ainda têm espaço para avançar na tabela, mas o Leipzig precisa pontuar para evitar que sua campanha europeia perca força antes da fase decisiva da competição.
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