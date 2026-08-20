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Copa Libertadores
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LDU Quito x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Libertadores

LDU Quito x Mirassol
LDU Quito
Mirassol
Copa Libertadores

Saiba onde vai passar o jogo entre LDU Quito e Mirassol, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Copa Libertadores - 1/8

Como assistir LDU Quito x Mirassol online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de LDU Quito x Mirassol

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LDU Quito
UNI
Formação
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Mirassol
MIR
Mirassol crest
Mirassol
MIR

Técnico

  • T. Nunes

Do lado da LDU Quito, o técnico Tiago Nunes não tem lesionados ou suspensos confirmados para este jogo. Nenhum escalação provável foi divulgada até o momento, e mais informações devem surgir nas horas anteriores ao apito inicial.

No Mirassol, o treinador Rafael Guanaes também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Da mesma forma, a escalação provável ainda não foi anunciada. Atualizações serão incluídas conforme se aproxima o horário da partida.

Retrospecto recente

UNI

UNI - Sequência

LDN
V6-0
DEL
V2-1
INV
D0-2
MIR
E1-1
AUC
V0-1
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MIR

MIR - Sequência

GRE
E1-1
GRE
D1-0
CRU
D3-1
UNI
E1-1
FLA
D1-5
Gol marcado (sofrido)
4/11
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

A LDU Quito soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Aucas no Campeonato Equatoriano em 17 de agosto. A equipe também venceu o Delfín por 2 a 1 e aplicou uma goleada de 6 a 0 sobre o Leones del Norte na Copa Ecuador. A única derrota nesse período foi em casa para o Independiente del Valle por 2 a 0.

O Mirassol atravessa fase difícil, com apenas um empate e quatro derrotas nas últimas cinco partidas. A derrota mais recente foi por 5 a 1 para o Flamengo no Brasileirão em 16 de agosto. O time também perdeu para o Cruzeiro por 3 a 1 e caiu para o Grêmio na Copa do Brasil. O único ponto positivo neste recorte foi o empate em 1 a 1 com a própria LDU Quito na primeira partida desta fase da Libertadores.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

LDU QuitoEmpateMirassol
1
1
1
Copa Libertadores
Mirassol badge
Mirassol
MIR
1
LDU Quito badge
LDU Quito
UNI
1
FJ
Copa Libertadores
Mirassol badge
Mirassol
MIR
2
LDU Quito badge
LDU Quito
UNI
0
FJ
Copa Libertadores
LDU Quito badge
LDU Quito
UNI
2
Mirassol badge
Mirassol
MIR
0
FJ
3Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols0/3
Ambas as equipes marcaram1/3

O confronto mais recente entre as duas equipes terminou em empate por 1 a 1, em 13 de agosto de 2026, pela Copa Libertadores, com o Mirassol como mandante. Antes disso, cada time venceu um jogo por 2 a 0 jogando em casa: o Mirassol triunfou em 7 de maio de 2026, e a LDU Quito respondeu com vitória em 15 de abril de 2026. Nos três confrontos registrados nesta edição da competição, o saldo de gols é equilibrado e nenhum dos lados demonstrou superioridade clara fora de seus domínios.

Classificação

Copa Libertadores

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LDU QuitoLDU QuitoUNI
640285+312
V
V
D
D
V
2
MirassolMirassolMIR
640274+312
D
V
V
V
D
3
LanúsLanúsLAN
630337-49
V
D
D
V
V
4
Always ReadyAlways ReadyREA
610579-23
D
D
V
D
D
Classificação às quartas de final
Qualification to Copa Sudamericana Final stage

Na tabela da Copa Libertadores, a LDU Quito ocupa a primeira posição do grupo, com o Mirassol em segundo lugar.

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