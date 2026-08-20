Copa Libertadores - 1/8 20 de ago. de 2026 - 18:00

Como assistir LDU Quito x Mirassol online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Do lado da LDU Quito, o técnico Tiago Nunes não tem lesionados ou suspensos confirmados para este jogo. Nenhum escalação provável foi divulgada até o momento, e mais informações devem surgir nas horas anteriores ao apito inicial.

No Mirassol, o treinador Rafael Guanaes também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Da mesma forma, a escalação provável ainda não foi anunciada. Atualizações serão incluídas conforme se aproxima o horário da partida.

Retrospecto recente

A LDU Quito soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Aucas no Campeonato Equatoriano em 17 de agosto. A equipe também venceu o Delfín por 2 a 1 e aplicou uma goleada de 6 a 0 sobre o Leones del Norte na Copa Ecuador. A única derrota nesse período foi em casa para o Independiente del Valle por 2 a 0.

O Mirassol atravessa fase difícil, com apenas um empate e quatro derrotas nas últimas cinco partidas. A derrota mais recente foi por 5 a 1 para o Flamengo no Brasileirão em 16 de agosto. O time também perdeu para o Cruzeiro por 3 a 1 e caiu para o Grêmio na Copa do Brasil. O único ponto positivo neste recorte foi o empate em 1 a 1 com a própria LDU Quito na primeira partida desta fase da Libertadores.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas equipes terminou em empate por 1 a 1, em 13 de agosto de 2026, pela Copa Libertadores, com o Mirassol como mandante. Antes disso, cada time venceu um jogo por 2 a 0 jogando em casa: o Mirassol triunfou em 7 de maio de 2026, e a LDU Quito respondeu com vitória em 15 de abril de 2026. Nos três confrontos registrados nesta edição da competição, o saldo de gols é equilibrado e nenhum dos lados demonstrou superioridade clara fora de seus domínios.

Classificação

Copa Libertadores Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 LDU Quito UNI 6 4 0 2 8 5 +3 12 V V D D V 2 Mirassol MIR 6 4 0 2 7 4 +3 12 D V V V D 3 Lanús LAN 6 3 0 3 3 7 -4 9 V D D V V 4 Always Ready REA 6 1 0 5 7 9 -2 3 D D V D D Classificação às quartas de final Qualification to Copa Sudamericana Final stage

Na tabela da Copa Libertadores, a LDU Quito ocupa a primeira posição do grupo, com o Mirassol em segundo lugar.

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