Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

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Notícias e prováveis escalações

Pelo lado do LASK, o técnico Dietmar Kuehbauer deve escalar: Lukas Jungwirth; Andres Andrade, Xavier Mbuyamba, Joao Tornich; Kasper Joergensen, Robert Ljubicic, George Bello; Sascha Horvath, Melayro Bogarde; Moses Usor e Christoph Lang. Não há registros de lesionados ou suspensos no plantel austríaco até o momento.

No Liverpool, Andoni Iraola deve utilizar: Alisson Becker; Virgil van Dijk, Ronald Araujo, Milos Kerkez; Jeremy Jacquet, Rio Ngumoha; Florian Wirtz, Trey Nyoni, Alexis Mac Allister; Bradley Barcola e Lewis Koumas. Também não há lesionados ou suspensos confirmados no grupo dos Reds, embora atualizações possam ser divulgadas mais próximo ao início da partida.

Retrospecto recente

O LASK vem de um retrospecto irregular nos últimos cinco jogos, com uma vitória, um empate e três derrotas. A equipe perdeu por 2 a 0 para o Rapid Wien no último compromisso e também caiu diante do Sturm Graz (1 a 2) e do AEK Athens (0 a 1) pela Champions League. O único resultado positivo foi uma vitória por 2 a 1 sobre o First Vienna FC em amistoso. No total, o time marcou sete gols e sofreu nove nesse período.

O Liverpool também apresenta desempenho irregular nas últimas cinco partidas: duas vitórias, um empate e duas derrotas. A derrota mais recente foi a goleada por 3 a 0 sofrida diante do Manchester City em Anfield. Em contrapartida, os Reds venceram o Bournemouth por 1 a 0 fora de casa e o Tottenham por 3 a 1 na Carabal-

o Cup. O time não balançou as redes em dois dos cinco jogos e sofreu quatro gols no total.

Últimos confrontos diretos

O Liverpool tem histórico amplamente favorável diante do LASK. O confronto mais recente entre os clubes foi uma goleada de 4 a 0 dos Reds sobre os austríacos, jogando em casa, pela Liga Europa em novembro de 2023. Antes disso, o Liverpool também venceu por 3 a 1 em Linz, em setembro do mesmo ano. Nos dois jogos registrados, o Liverpool não foi derrotado, marcou sete gols e sofreu apenas um.

Classificação

Na tabela da fase de liga da Champions League, o LASK ocupa a 27ª posição, o que o coloca entre os times que precisam urgentemente de pontos para evitar a eliminação precoce. O Liverpool está na 13ª colocação, numa posição que mantém vivo o objetivo de avançar diretamente para as oitavas de final sem passar pela repescagem.

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