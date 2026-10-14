Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoLASK
Raiffeisen Arena
team-logoLiverpool
Assista aqui! Max
GOAL-e
Com a ajuda da

LASK x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

LASK x Liverpool
LASK
Liverpool
Liga dos Campeões

Saiba onde vai passar o jogo entre LASK e Liverpool, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Liga dos Campeões - Rodada 2
Raiffeisen Arena

Como assistir LASK x Liverpool online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Max

Max

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de LASK x Liverpool

3-5-2
LASK crest
LASK
LAS
page.match.formation.title
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
L. JungwirthL. JungwirthA. AndradeA. AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaJ. TornichJ. TornichK. JoergensenK. JoergensenR. LjubicicR. LjubicicY. DibangoY. DibangoS. HorvathS. HorvathM. BogardeM. BogardeS. KalajdzicS. KalajdzicC. LangC. LangA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzR. GravenberchR. GravenberchA. Mac AllisterA. Mac AllisterB. BarcolaB. Barcolateam-logoL. Koumas
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-5-2
LASK

Time titular

Liverpool

Técnico

  • D. Kuehbauer
  • A. Iraola

Pelo lado do LASK, o técnico Dietmar Kuehbauer deve escalar: Lukas Jungwirth; Andres Andrade, Xavier Mbuyamba, Joao Tornich; Kasper Joergensen, Robert Ljubicic, George Bello; Sascha Horvath, Melayro Bogarde; Moses Usor e Christoph Lang. Não há registros de lesionados ou suspensos no plantel austríaco até o momento.

No Liverpool, Andoni Iraola deve utilizar: Alisson Becker; Virgil van Dijk, Ronald Araujo, Milos Kerkez; Jeremy Jacquet, Rio Ngumoha; Florian Wirtz, Trey Nyoni, Alexis Mac Allister; Bradley Barcola e Lewis Koumas. Também não há lesionados ou suspensos confirmados no grupo dos Reds, embora atualizações possam ser divulgadas mais próximo ao início da partida.

Retrospecto recente

LAS

LAS - Sequência

AEK
D1-0
SGR
D2-1
HAR
E3-3
FVI
V2-1
RAP
D0-2
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
LIV

LIV - Sequência

ATM
V2-1
FUL
E0-0
TOT
V3-1
BOU
V0-1
MCI
D0-3
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O LASK vem de um retrospecto irregular nos últimos cinco jogos, com uma vitória, um empate e três derrotas. A equipe perdeu por 2 a 0 para o Rapid Wien no último compromisso e também caiu diante do Sturm Graz (1 a 2) e do AEK Athens (0 a 1) pela Champions League. O único resultado positivo foi uma vitória por 2 a 1 sobre o First Vienna FC em amistoso. No total, o time marcou sete gols e sofreu nove nesse período.

O Liverpool também apresenta desempenho irregular nas últimas cinco partidas: duas vitórias, um empate e duas derrotas. A derrota mais recente foi a goleada por 3 a 0 sofrida diante do Manchester City em Anfield. Em contrapartida, os Reds venceram o Bournemouth por 1 a 0 fora de casa e o Tottenham por 3 a 1 na Carabal-

o Cup. O time não balançou as redes em dois dos cinco jogos e sofreu quatro gols no total.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

LASKEmpateLiverpool
0
0
2
Liga Europa
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
LASK badge
LASK
LAS
0
FJ
Liga Europa
LASK badge
LASK
LAS
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FJ
1Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram1/2

O Liverpool tem histórico amplamente favorável diante do LASK. O confronto mais recente entre os clubes foi uma goleada de 4 a 0 dos Reds sobre os austríacos, jogando em casa, pela Liga Europa em novembro de 2023. Antes disso, o Liverpool também venceu por 3 a 1 em Linz, em setembro do mesmo ano. Nos dois jogos registrados, o Liverpool não foi derrotado, marcou sete gols e sofreu apenas um.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
2
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
5
PSGPSGPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
8
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
11
BétisBétisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
18
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
22
RomaRomaROM
10101101
E
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
25
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
26
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
28
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
29
PortoPortoPOR
100102-20
D
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
31
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
32
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da fase de liga da Champions League, o LASK ocupa a 27ª posição, o que o coloca entre os times que precisam urgentemente de pontos para evitar a eliminação precoce. O Liverpool está na 13ª colocação, numa posição que mantém vivo o objetivo de avançar diretamente para as oitavas de final sem passar pela repescagem.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google