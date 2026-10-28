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Técnico
- K. Gonzalez
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Confrontos
11Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram1/5
Classificação
Leste
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|31
|21
|7
|3
|66
|23
|+43
|70
V
E
V
V
V
|2
|31
|17
|4
|10
|51
|42
|+9
|55
V
V
V
D
D
|3
|31
|15
|10
|6
|73
|53
|+20
|55
D
V
V
V
D
|4
|31
|15
|6
|10
|55
|46
|+9
|51
V
D
D
V
V
|5
|31
|13
|8
|10
|55
|48
|+7
|47
D
E
D
V
D
|6
|31
|13
|7
|11
|62
|50
|+12
|46
D
E
V
V
V
|7
|31
|12
|6
|13
|60
|72
|-12
|42
E
V
E
V
D
|8
|31
|11
|9
|11
|64
|71
|-7
|42
V
V
D
D
V
|9
|31
|11
|6
|14
|41
|56
|-15
|39
V
D
D
V
D
|10
|31
|11
|5
|15
|50
|49
|+1
|38
V
V
V
D
V
|11
|31
|8
|12
|11
|48
|59
|-11
|36
D
V
E
V
D
|12
|31
|8
|11
|12
|45
|43
|+2
|35
E
E
D
D
E
|13
|31
|7
|12
|12
|38
|55
|-17
|33
D
D
D
V
D
|14
|31
|8
|6
|17
|39
|54
|-15
|30
D
D
V
D
E
|15
|31
|6
|7
|18
|36
|62
|-26
|25
D
E
D
D
V
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League
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