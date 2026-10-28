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Técnico

  • K. Gonzalez

Retrospecto recente

MIA

MIA - Sequência

COL
D2-1
DCU
V4-0
NYC
V2-0
ATL
V1-3
RNY
D2-0
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CIN

CIN - Sequência

ATL
V1-3
NER
D2-3
COL
D0-2
DCU
V2-1
DCU
V0-2
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Inter Miami CFEmpateFC Cincinnati
3
1
1
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CIN
3
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MIA
5
FJ
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CIN
0
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MIA
4
FJ
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MIA
0
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CIN
0
FJ
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3
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MIA
0
FJ
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MIA
2
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CIN
0
FJ
11Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Classificação

Leste

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Nashville SCNashville SCNSC
3121736623+4370
V
E
V
V
V
2
New England RevolutionNew England RevolutionNER
31174105142+955
V
V
V
D
D
3
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
31151067353+2055
D
V
V
V
D
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
31156105546+951
V
D
D
V
V
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
31138105548+747
D
E
D
V
D
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
31137116250+1246
D
E
V
V
V
7
Orlando CityOrlando CityORL
31126136072-1242
E
V
E
V
D
8
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
31119116471-742
V
V
D
D
V
9
Red Bull New YorkRed Bull New YorkRNY
31116144156-1539
V
D
D
V
D
10
Columbus CrewColumbus CrewCOL
31115155049+138
V
V
V
D
V
11
Toronto FCToronto FCTFC
31812114859-1136
D
V
E
V
D
12
New York City FCNew York City FCNYC
31811124543+235
E
E
D
D
E
13
DC UnitedDC UnitedDCU
31712123855-1733
D
D
D
V
D
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
3186173954-1530
D
D
V
D
E
15
CF MontrealCF MontrealMTL
3167183662-2625
D
E
D
D
V
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League

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