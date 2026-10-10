Major League Soccer - Rodada 28 10 de out. de 2026 - 19:30 Nu Stadium

Como assistir Inter Miami CF x DC United online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Inter Miami é dirigido por Kily Gonzalez, mas nenhuma escalação provável foi confirmada até o momento. Informações sobre lesões e suspensões também não estão disponíveis e serão atualizadas conforme o clube se pronunciar antes do apito inicial.

No DC United, Rene Weiler também não divulgou a provável formação nem o status de atletas lesionados ou suspensos. As novidades sobre o elenco visitante devem surgir mais perto da partida.

Retrospecto recente

O Inter Miami soma um triunfo, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Columbus Crew, e a equipe acumula três empates consecutivos na MLS, incluindo os resultados de 2 a 2 com San Diego FC e 2 a 2 com Nashville SC. A única vitória no período veio diante do Cruz Azul na Campeones Cup, por 2 a 0. No total, o Miami marcou oito gols e sofreu seis nesse recorte.

O DC United apresenta um aproveitamento de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 0 a 1 em amistoso contra o Paderborn, enquanto na MLS o time empatou em 3 a 3 com o Vancouver Whitecaps e perdeu por 2 a 1 para o Charlotte FC. A única vitória na liga veio contra o Columbus Crew. O United balançou as redes seis vezes e cedeu sete gols no período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em março de 2026, quando o Inter Miami venceu o DC United por 2 a 1 jogando fora de casa, em duelo válido pela MLS. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Miami leva vantagem com três vitórias, contra um empate e uma derrota. O único resultado diferente nesse recorte foi o empate por 1 a 1 em agosto de 2025, quando o DC United segurou o adversário em casa.

Classificação

Na tabela da Conferência Leste, o Inter Miami ocupa a terceira posição, o que o coloca diretamente na briga pelos playoffs com margem razoável de conforto. O DC United está em 11º, fora da zona de classificação, e depende de uma virada de chave urgente para não encerrar a temporada regular sem pós-temporada.

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