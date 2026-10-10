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Inter Miami CF x DC United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Major League Soccer

Inter Miami CF x DC United
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Saiba onde vai passar o jogo entre Inter Miami CF e DC United, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Inter Miami CF x DC United

Técnico

  • K. Gonzalez

O Inter Miami é dirigido por Kily Gonzalez, mas nenhuma escalação provável foi confirmada até o momento. Informações sobre lesões e suspensões também não estão disponíveis e serão atualizadas conforme o clube se pronunciar antes do apito inicial.

No DC United, Rene Weiler também não divulgou a provável formação nem o status de atletas lesionados ou suspensos. As novidades sobre o elenco visitante devem surgir mais perto da partida.

Retrospecto recente

MIA

MIA - Sequência

CHI
E1-1
NSC
E2-2
CRU
V2-0
SDI
E2-2
COL
D2-1
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
DCU

DCU - Sequência

COL
V2-1
ATL
E0-0
CLT
D1-2
VAN
E3-3
SCP
D0-1
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Inter Miami soma um triunfo, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Columbus Crew, e a equipe acumula três empates consecutivos na MLS, incluindo os resultados de 2 a 2 com San Diego FC e 2 a 2 com Nashville SC. A única vitória no período veio diante do Cruz Azul na Campeones Cup, por 2 a 0. No total, o Miami marcou oito gols e sofreu seis nesse recorte.

O DC United apresenta um aproveitamento de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 0 a 1 em amistoso contra o Paderborn, enquanto na MLS o time empatou em 3 a 3 com o Vancouver Whitecaps e perdeu por 2 a 1 para o Charlotte FC. A única vitória na liga veio contra o Columbus Crew. O United balançou as redes seis vezes e cedeu sete gols no período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Inter Miami CFEmpateDC United
4
1
0
Major League Soccer
DC United badge
DC United
DCU
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
FJ
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
3
DC United badge
DC United
DCU
2
FJ
Major League Soccer
DC United badge
DC United
DCU
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
FJ
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
DC United badge
DC United
DCU
0
FJ
Major League Soccer
DC United badge
DC United
DCU
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
3
FJ
10Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em março de 2026, quando o Inter Miami venceu o DC United por 2 a 1 jogando fora de casa, em duelo válido pela MLS. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Miami leva vantagem com três vitórias, contra um empate e uma derrota. O único resultado diferente nesse recorte foi o empate por 1 a 1 em agosto de 2025, quando o DC United segurou o adversário em casa.

Classificação

Leste

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Nashville SCNashville SCNSC
2718635521+3460
V
V
E
D
E
2
New England RevolutionNew England RevolutionNER
2714494536+946
D
V
V
V
D
3
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
27121056450+1446
D
E
E
E
E
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
2713684939+1045
V
V
D
D
E
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
2712784738+943
D
V
E
V
E
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
27116105444+1039
V
V
V
V
V
7
Orlando CityOrlando CityORL
27104134864-1634
D
D
V
V
V
8
Red Bull New YorkRed Bull New YorkRNY
2796123451-1733
D
V
V
D
E
9
New York City FCNew York City FCNYC
2789104136+533
E
D
V
D
E
10
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
268995564-933
D
E
E
D
D
11
DC UnitedDC UnitedDCU
2661283442-830
E
D
E
V
E
12
Columbus CrewColumbus CrewCOL
2785143943-429
V
V
D
D
V
13
Toronto FCToronto FCTFC
27611103951-1229
D
D
D
V
E
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
2776143245-1327
E
V
E
D
E
15
CF MontrealCF MontrealMTL
2766153454-2024
V
D
D
D
D
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League

Na tabela da Conferência Leste, o Inter Miami ocupa a terceira posição, o que o coloca diretamente na briga pelos playoffs com margem razoável de conforto. O DC United está em 11º, fora da zona de classificação, e depende de uma virada de chave urgente para não encerrar a temporada regular sem pós-temporada.

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